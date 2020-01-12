Dünya Irakta kaos büyüyecek
ORTADOĞU

Irak’ta kaos büyüyecek

Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Terzi, askerlerin çekilmesini öngören teklif Meclis’te yasalaşsa bile ABD’nin ülkede kalmaya devam edeceğini söyledi: İşte esas kaos o zaman başlayacak. Ateşin tam ortasındayız.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
İmdat Terzi
İmdat Terzi

İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani suikastının ardından Irak, ülkedeki ABD varlığını tartışıyor. ABD’nin Irak topraklarından gönderilmesine yönelik Irak Temsilciler Meclisi’ne sunulan tavsiye kararının önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor. Söz konusu taslak yasalaşırsa Irak yeniden bilinmezlik sarmalının içine girecek. Özellikle bakanlıklarda üst kademelere gelen İran destekli Haşdi Şabi yanlılarının tavsiye kararının yasalaşması için hükümete baskı yaptığı belirtiliyor. Teklif yasalaşsa dahi ABD’nin Irak’tan çekilmeyeceğini belirten Irak Türkmen Cephesi Erbil Milletvekili İmdat Terzi, esas kaosun o zaman başlayacağını söyledi.

ABD IRAK’I BIRAKMAZ

Kürtler, Sünniler ve Türkmenlerin katılmadığı bir toplantıyla Irak’taki yabancı unsurların gönderilmesine ilişkin tavsiye kararının çıkarıldığını anlatan Terzi, “Eğer tavsiye kararı yasa taslağına dönüşürse, hükümet bunu mecburen uygulamak zorunda. Velev ki yasalaştı. ABD ‘Ben gitmiyorum’ dedi. Senelerdir bu savaşa para akıtan ABD, kolay kolay Irak’ı bırakıp İran’a teslim etmez. Bu çekişme Irak’ı daha kötü hale getirir. Irak’ı daha çok borçlandıracaklar. Bundan da hem ABD hem İran faydalanacak” şeklinde konuştu.

HESABINIZI BAŞKA YERDE GÖRÜN

ABD ve İran’ın Irak’ı savaş sahasına çevirdiğini belirten Terzi, “Ateşin tam ortasındayız. Irak, ABD ve İran’ın savaş sahasına dönüşürse bu durum tüm Ortadoğu’yu yakar” dedi. ABD-İran arasındaki mücadelenin Irak topraklarında görülmesini sert dille eleştiren Terzi, şunları söyledi: “Birbirleriyle bir davaları varsa, bunu bizim sahamızda değil, gidip başka bir yerde çözmeleri gerekiyor. Irak sahası operasyonların yeri değil. Bu savaş sadece Irak’a değil, tüm Ortadoğuyu da, komşu ülkeleri de etkiler.”

Sahte kavga

  • Ülkenin ABD ve İran baskısına maruz kaldığını aktaran İmdat Terzi, “Türkiye de bugün Türkmenlere yardım ediyor. Ama bunlar gibi ülkelerin iç işlerine karışmıyor” dedi. ABD ile İran’ın gerçekten kavgaya tutuştuğuna, düşman olduklarına inanmadığını belirten Terzi, “Bunların hepsi bir hesap. Ortadoğu Müslüman bir coğrafya. ABD’nin Müslümanların katledilmesi işine geliyor. İran da Şiilerin bölgeyi kontrol etmesini istiyor. Dolayısıyla ikisinin de işine geliyor” diye konuştu.

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