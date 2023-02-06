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Dünya

Irak’tan Türkiye ve Suriye’ye deprem yardımı

Irak, deprem felaketinin yaşandığı Türkiye ve Suriye’ye arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderileceğini açıkladı.

20:03 . 6/02/2023 Pazartesi
IHA
Arşiv

Arşiv

Merkez üssü
Kahramanmaraş
olan depremlerin ardından Irak, Türkiye ve Suriye’ye arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderileceğini açıkladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de sabah saatlerinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden ve yaralılar için duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Sudani, depremden etkilenenlere yardım eli uzatmak ve katkıda bulunmak için Türkiye’ye acilen sivil savunma ekipleri, tıbbi malzemeler, ilk yardım, barınma malzemeleri, gıda ve yakıt gönderilmesine karar verildiğini ifade etti.Irak Sanayii Bakanı Halir Bettal ise, Türkiye ile Suriye’deki depremzedelere yardım etmek amacıyla Samarra’daki İlaç ve Tıbbi Müstahzarlar Genel Şirketi’nden 100 milyon Irak dinarı (60 bin dolar) değerinde ilaç yardımı yapılacağını duyurdu.


#Kahramanmaraş'ta deprem
#Irak
#Suriye
1 saat önce
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