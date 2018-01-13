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İran: ABD kırmızı çizgiyi aştı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Trump'ın, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini son kez uzatması kararına ilişkin, nükleer anlaşmanın müzakereye açık olmadığını söyledi. Zarif, ABD'nin kırmızı çizgiyi aştığını ve İran'ın buna misilleme yapacağını belirtti.

Haber MerkeziAA
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzatması kararına ilişkin, nükleer anlaşmanın müzakereye açık olmadığını söyledi.

İran, ABD'nin bu adımla 'kırmızı çizgiyi aştığını' belirtti ve buna misillemeyle karşılık vereceğini duyurdu.

Misilleme açıklamasını yapan İran Dışişleri Bakanlığı, bununla birlikte ABD'ye nasıl bir karşılık verileceğini belirtmedi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Trump'ın kararını değerlendiren Zarif, "Nükleer anlaşma, yeniden müzakereye açık değil." paylaşımında bulundu.

  • Zarif, Trump'ın nükleer anlaşmaya yönelik siyasetini eleştirerek, ABD'yi, birçok muhatabı olan nükleer anlaşmanın şartlarına bağlı kalmaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, nükleer anlaşmanın "hiçbir şart altında" yeniden müzakereye açılamayacağı vurgulanarak, "İran ne şimdi, ne de gelecekte, anlaşmada hiçbir değişimi kabul etmeyecektir." ifadesine yer verildi.

Laricani'nin yaptırım listesinde yer almasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı ayrıca, ABD'nin nükleer anlaşma kararıyla eş zamanlı olarak açıklanan yaptırım uygulanacak şahıs ve kuruluşlar listesinde, İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amoli Laricani'nin yer almasına tepki gösterdi.

Laricani'nin listede yer almasının, "uluslararası toplumda tüm kırmızı çizgilerin aşılması" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Yakında çok ciddi bir karşılık verilecektir ve bunun sorumlusu da Amerika'dır." denildi.

ABD'nin İran ile P5 1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren Trump yönetimi, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığı da, yönetimin nükleer anlaşmaya yönelik kararın açıklanmasının hemen ardından İran'da insan hakları ihlalleri, sansür ve silahlanma faaliyetlerine destek verdiği gerekçesiyle, aralarında Laricani'nin de bulunduğu 14 kişi ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

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