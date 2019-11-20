İran idam sopası gösterdi

İran’da akaryakıt zamları nedeniyle ülke genelinde başlayan ve kısa sürede şiddet olaylarına dönüşen eylemler beşinci gününe girerken Tahran yönetimi de kaostan çıkışın yollarını aramaya devam ediyor. Güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda 3’ü polis memuru olmak üzere en az 12 kişi hayatını kaybetti. İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’ndaki habere göre, dün gece Tahran’ın batısındaki Melerd ilçesinde göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 3 Devrim Muhafızları Ordusu ve Besiç mensubu hayatını kaybetti. Muhalifler ülke genelinde ölü sayısının çok daha fazla olduğunu belirtirken İran Devrim Muhafızları ise daha sert önlemler alacaklarını belirtti.

İdam sopası

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen bir gazete, benzin zammının ardından patlak veren protesto gösterilerinde şiddet eylemlerine liderlik edenlerin idamla cezalandırılacağını yazdı. İran lideri Hamaney’e yakınlığıyla bilinen ülkenin en köklü gazetelerinden “Keyhan”da yayımlanan yazıda, yargı yetkililerin protestolarda şiddet eylemlerine liderlik eden kişileri idam cezasının beklediği yönündeki görüşü yer aldı. Öte yandan İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’in haberine göre, hükümetin duyurduğu sosyal yardımlar kapsamında ilk aşama olarak benzin zammından elde edilen gelirin bir kısmı 20 milyon kişinin hesaplarına yatırıldı. Hükümet, geçen hafta benzin fiyatlarının yükseltilmesinin ardından zamdan elde edilecek gelirin sosyal yardıma muhtaç 18 milyon aileye dağıtılacağını açıklamıştı.

Af Örgütü: En az 106 ölü var

Uluslararası Af Örgütü, İran’da benzin zammına tepki gösterilerinde 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü açıkladı. Örgütün yaptığı açıklamada, ölü sayısının tahmin edilenden fazla olabileceğini belirtildi. İran’daki kısıtlı medya ve internet yasağına dikkat çekilen açıklamada, teyit edilen video görüntüleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve ülke dışındaki aktivistler tarafından verilen “güvenilir bilgilerin”, göstericilerin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü gösterdiği kaydedildi.

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‘Ekonomik terörizm’ suçlaması

Cevat Zarif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Batılı ülkelerin İran halkına yönelik destek açıklamasını “utanç verici bir yalan” olarak nitelendirdi. ABD’yi İran halkına karşı “ekonomik terörizm” uygulamak ve ilaç ile gıdaların hasta ve yaşlılara ulaşmasını engellemekle suçlayan Zarif, böyle bir rejimin İran halkını savunma iddiasında bulunamayacağını ifade etti. AB ülkelerine de tepki gösteren Zarif, “İran’ı gayrimeşru ve yasa dışı isteklerine mecbur bırakmayı hedefleyen rejimlerin hatırlatmasına ve iki yüzlü desteğine gerek yoktur” eleştirisinde bulundu.