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İran İsrail'in güneyindeki Beerşeba kentini füzelerle vurdu

İran İsrail'in güneyindeki Beerşeba kentini füzelerle vurdu

07:3320/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
DHA
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İran, sabahın erken saatlerinde İsrail topraklarına yeni füze saldırısı başlattı.
İran, sabahın erken saatlerinde İsrail topraklarına yeni füze saldırısı başlattı.

İran, İsrail'in güneyinde yer alan Beerşaba kentini füzelerle hedef aldı. Saldırı sonrası füzelerin isabet ettiği noktalardan alevler yükseldiği görüldü.

İran, sabahın erken saatlerinde İsrail topraklarına yeni füze saldırısı başlattı. Beerşaba kentini hedef alan saldırıda birçok noktaya isabet eden füzeler patlamalara yol açarken, binalardan alevler yükseldiği görüldü.

Öte yandan İran medyası, sabah saatlerinde düzenlenen füze saldırısında ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü'nün hedef alındığını bildirdi.




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