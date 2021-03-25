Dünya İran İsrailli şirkete ait kargo gemisini füzeyle vurdu
ORTADOĞU

İran İsrailli şirkete ait kargo gemisini füzeyle vurdu

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Umman Denizi'nde seyreden İsrail bayraklı bir kargo gemisinin İran tarafından sebepsiz şekilde füzeyle vurulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
İran İsrailli şirkete ait kargo gemisini füzeyle vurdu
Arşiv

Televizyonda yayınlanan habere göre, İsrail'e ait bir yük gemisi Tanzanya'dan Hindistan'a gittiği sırada Umman Denizi'nde saldırıya uğradı.

"Gemide hasar var, can kaybı yok"

Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde, söz konusu kargo gemisinin İran tarafından füzeyle hedef alındığı öne sürülürken, gemide hasar meydana geldiği fakat can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

İsrail'den henüz bir açıklama yok

Haberde, geminin rotasına devam ettiği ve Hindistan'a ulaşınca hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

İddia edilen saldırının tarihine dair bilgi verilmezken, habere ilişkin İsrailli yetkililer henüz açıklama yapmadı.

İsrail, İran’ı daha öncede suçlamıştı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Şubat ayında İsrail’e at bir kargo gemisine yine Umman Körfezi’nde gerçekleşen saldırıdan dolayı İran’ı suçlamış ve Tahran yönetiminin gemiyi hedef aldığını iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan söz konusu iddialara ilişkin yapılan açıklamada ise, İsrail’in bilerek İran’ı hedef göstermeye çalıştığı belirtilmiş ve iddialar yalanlanmıştı.

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