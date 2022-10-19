Dünya İran Rusyaya silah gönderdiğini yalanladı
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İran Rusya'ya silah gönderdiğini yalanladı

İran, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya askeri insansız hava araçları da dahil olmak üzere silah sevkiyatına ilişkin bazı medya iddiaları üzerine Ukrayna ile görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi.

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Haber Merkezi Diğer
​İran Rusyaya silah gönderdiğini yalanladı
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, bu tür asılsız iddiaların yanlış bilgilere ve kin dolu varsayımlara dayanılarak yapıldığını söyledi.

Kenani, bu iddiaların bazı ülkelerin medyası tarafından İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı yürütülen hedefli ve siyasi propaganda kampanyasının bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

İran'ın bu tür iddiaları ortadan kaldırmak için Ukrayna ile görüşmeye hazır olduğunu kaydetti.

Iran Front Page'in haberine göre Kenani, İran'ın Ukrayna savaşındaki “aktif tarafsızlığına” işaret etti.

İran İslam Cumhuriyeti'nin çatışmanın başlangıcından itibaren savaşın devam etmesine karşı çıktığını, düşmanlıkların durdurulması ve anlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Temaslar sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran Dışişleri Bakanı'nın bu bağlamda Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla çok sayıda görüşme ve temasta bulunduğunun altını çizdi.

Kenani, İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman BM Şartı ve uluslararası hukuk temelinde Ukrayna dahil tüm ülkelerin temel egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğü ilkelerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'li ve Avrupalı yetkililere atıfta bulunan bazı Batılı medya raporları, İran'ın Rusya'ya Ukrayna savaşında kullanılmak üzere insansız hava araçları ve karadan karaya füzeler sağladığını söylüyor.

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