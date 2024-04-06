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Dünya

İran Şam saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, saldırı nedeniyle ABD'nin hesap vermesi gerektiğini söyledi.

13:08 - 6/04/2024 Saturday
AA
Muhammed Bakıri
Muhammed Bakıri

Tahran yönetimi, Şam Konsolosluğu'na İsrail saldırısından ABD'yi sorumlu tuttu.


İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, saldırının asıl sorumlusunun Washington olduğunu söyledi.


Tesnim Haber Ajansı'na göre Bakıri, İsrail'in Suriye'ye saldırısında ölen Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin İsfahan'da düzenlenen cenaze töreninde konuştu.


"İsrail'in sonunu hızlandırıyor"


Şam'a yönelik saldırıda Zahidi ve beraberindeki İranlı askerlerin öldürülmesinin İsrail'in sonunu hızlandırdığını savunan Bakıri, İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağını söyledi.


"Asıl sorumlusu ABD'dir"


İran Genelkurmay Başkanı, "Şam saldırısının asıl sorumlusu ABD'dir ve hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.


İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti.


Saldırının bilançosu


Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.




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