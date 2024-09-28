İran sınır duvarında sona doğru

Göçmen kaçakçılığına karşı son 1,5 yılda 9 bin 863 operasyon düzenlendi. 16 bin 136 kişi gözaltına alınırken, bunların 5 bin 835’i tutuklandı. 4 Haziran 2023’ten geçtiğimiz haftaya kadarki süreçte sınırlarımızdan yasa dışı şekilde geçmeye kalkan 214 bin 217 göçmen engellendi. Yine bu süreçte 182 bin 980 kaçak göçmen sınır dışı edildi. 511 bin 212 kişi de vize muafiyeti veya ikamet süresi bitmesi gibi nedenlerle ülkeden çıkış yaptı.