İran sınır duvarında sona doğru

İran, Irak ve Suriye sınırına örülen 1248 km’lik güvenlik duvarının 1168 km’si tamamlandı. Hattın 561 km’sini İran sınırı oluşturuyor. Bu bölümün yüzde 80’i tamam, geri kalan yüzde 20’lik kısım ise önümüzdeki yıl bitecek. Şu ana kadar sadece İran sınırında alınan güvenlik tedbirleri 1 milyar 186 milyon avroya mal oldu.
Türkiye sınır güvenliğini güçlendiriyor. İran sınırının tamamı, Irak ve Suriye sınırının da bir kısmını kapsayan 1248 km’lik hatta inşa edilen güvenlik duvarının 1168 km’si tamamlandı. Geri kalan 80 km’lik sınır hatında çalışmalar sürüyor. İran’la bulunan 561 km’lik sınır hattında ise güvenlik duvarının yüzde 80’i tamamlandı. İran sınırına yönelik güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan çalışmaların şu ana kadar 1 milyar 186 milyon avroya mal olduğu öğrenildi. Bu bölümde kalan yüzde 20’lik kısmın da önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor.
SON TEKNOLOJİ
Sınır güvenliği için İran’la olan hatta alınan tedbirler kapsamında 139 keşif gözetleme aracı kullanılıyor. Gözetlemelere destek amacıyla 284 termal kamera da bulunuyor. Böylelikle 10 km uzaklıktaki bir insan ile 16 km ötedeki bir objenin tespit edilmesi mümkün. Bu teknoloji artık Irak, Suriye ve Trakya sınırlarında da kullanılmaya başlandı.
ÜST DÜZEY GÜVENLİK
İran ile en uzun sınıra sahip Van'da yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla hudut hattında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor. Güvenlik güçleri de harekete duyarlı sensörler, termal kameralar, gece görüşlü dürbünler, optik kuleler ve güvenlik duvarıyla kontrol altında tutulan sınır hattında, 7 gün 24 saat nöbette. İnsansız hava araçları ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak karşılaştıkları yasa dışı faaliyetlere anında müdahale eden güvenlik güçleri, sınır ihlaline izin vermiyor.
183 bin kaçak göçmen sınır dışı edildi
- Göçmen kaçakçılığına karşı son 1,5 yılda 9 bin 863 operasyon düzenlendi. 16 bin 136 kişi gözaltına alınırken, bunların 5 bin 835’i tutuklandı. 4 Haziran 2023’ten geçtiğimiz haftaya kadarki süreçte sınırlarımızdan yasa dışı şekilde geçmeye kalkan 214 bin 217 göçmen engellendi. Yine bu süreçte 182 bin 980 kaçak göçmen sınır dışı edildi. 511 bin 212 kişi de vize muafiyeti veya ikamet süresi bitmesi gibi nedenlerle ülkeden çıkış yaptı.