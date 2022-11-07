Dünya İran ve Suriye Mutabakat Zaptı imzaladı
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İran ve Suriye Mutabakat Zaptı imzaladı

İran ve Suriye, siyasi ve diplomatik alanlarda işbirliğine ilişkin bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

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​İran ve Suriye Mutabakat Zaptı imzaladı
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Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı Diplomatik Enstitüsü ve İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, siyasi, diplomatik ve uluslararası ilişkiler alanlarında işbirliği için bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

Anlaşma, ortak ilgi alanlarında akademisyenlerin, uzmanların, araştırmacıların ve eğitim materyallerinin değişimini ve diplomatik kadroların yetiştirilmesini şart koşuyor.

MEHR Haber Ajansı'na göre ayrıca bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak çıkar faaliyetleri ile ilgili bilgi alışverişini, siyasi ve diplomatik alanlarda ve uluslararası ilişkilerde ortak projelerin uygulanması ve Tahran ile Şam arasında dönüşümlü olarak yapılabilecek toplantı ve çalışmaların düzenlenmesi olasılığını da öngörmektedir.

Mutabakat Zaptı, Enstitü Müdürü Büyükelçi İmad Mustafa ve İran Dışişleri Bakanlığı İran Bilimsel İşler Merkezi başkan yardımcısı Mohammad Taqi tarafından Tahran'da imzalandı.

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