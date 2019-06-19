Dünya İrana taktik saldırı hazırlığı
ORTADOĞU

İran'a taktik saldırı hazırlığı

Umman Körfezi'nde petrol tankerlerine düzenlenen saldırı sonrası bölgede gerilim patlama noktasında. Washington'ın, saldırılardan sorumlu tuttuğu İran'a taktik saldırı hazırlığında olduğu öne sürülürken, Pentagon bölgeye bin asker daha göndereceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD, geçen haftalarda da USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Grubu, bir amfibi çıkarma gemisi, dört bombardıman gemisi ve dört Patriot bataryasını bölgeye sevk etmişti.
ABD, geçen haftalarda da USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Grubu, bir amfibi çıkarma gemisi, dört bombardıman gemisi ve dört Patriot bataryasını bölgeye sevk etmişti.

BEYAZ SARAY'DA GİZLİ GÖRÜŞME

Birleşmiş Milletler'den (BM) bazı kaynaklar, Washington’ın İran’ın nükleer programına bağlı tesislerine taktik hava bombardımanı düzenleme niyetinde olduğunu öne sürdü. İbranice yayın yapan Maariv gazetesine konuşan kaynaklar, Beyaz Saray’da üst düzey askeri komutanlar, Savunma Bakanlığı temsilcileri ve Başkan Donald Trump’ın danışmanları arasında cuma gününden bu yana görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

TRUMP’IN SABRI TÜKENDİ

Habere göre ABD, tanker saldırılarından sorumlu tuttuğu İran’ın nükleer faaliyetleriyle bağlantılı bir tesisine hava bombardımanı hazırlığı yapıyor. Saldırının belli bir hedefle sınırlı kalacağı belirtildi. Kaynaklar, Trump’ın İran’a karşı askeri eylem konusunda istekli olmadığını ama artık sabrının tükendiğini, bunun için de harekete geçilmesi taraftarı olan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya istediğini vereceğini öne sürdü.

  • ’Savaş provokasyonu’
  • Sergey Ryabkov
  • Rusya, ABD’nin Orta Doğu’ya asker gönderme planlarına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “ABD’nin eylemleri savaş provokasyonuna işaret ediyor” dedi. ABD’nin, İran’a siyasi, psikolojik, ekonomik ve askeri baskıyı artırma girişiminde bulunduğuna dikkati çeken Ryabkov, “Amerikalı yetkililerinin, doğrudan tehdit dilini kullandığı durumlar oluyor. Güç tehdidi, uluslararası hukukun ihlali anlamına geliyor” dedi.

‘Başka milletlerle savaşmıyoruz’

Hasan Ruhani

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın başka milletlerle savaşmadığını söyledi. ABD’nin İran halkını umutsuzluğa mahkum ettiği ve tüm yatırımların durduğuna ilişkin oluşturduğu algının doğru olmadığını vurgulayan Ruhani, "İran başka milletlere savaş açmayacak. ABD İran'ın dünyayla olan tüm bağlarını kesme çabalarına rağmen başarısız olmuştur" dedi.

  • Washington yönetimi, Umman Körfezi'nde bir petrol tankerine İran Devrim Muhafızları tarafından mıknatıslı mayın yerleştirilme anına ait olduğunu iddia ettiği yeni görüntüler yayınladı.

Pentagon bin asker daha gönderecek

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Orta Doğu'ya bin asker daha sevkedileceğini açıkladı. Ek sevkiyat açıklamasından sonra Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) merkez üssüne gizli bir ziyarette bulunduğu bildirildi. Öte yandan Pentagon'da, CENTCOM'un bölgeye aralarında iki savaş uçağı filosu, donanma destroyerleri, denizaltıları ve birkaç Patriot füze savunma bataryası olmak üzere 6 bin ek birlik daha gönderme teklifinin de gündeme alındığı bildirildi.

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  • Pandora’nın kutusunu açmayın
  • ABD'nin İran'a uyguladığı baskı politikalarına Çin'den tepki geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, "Pandora'nın kutusu açılmasın" uyarısında bulundu. Wang, "Tüm taraflara rasyonel kalmaları, itidalli davranmaları, bölgesel gerilimleri tırmandıracak eylemlerde bulunmamaları ve Pandora'nın kutusunu açmamaları çağrısı yapıyoruz. Özellikle ABD tarafı aşırı baskı yöntemlerini değiştirmeli. Bu tavır orunu çözmeyeceği gibi daha da büyük bir kriz yaratacaktır" ifadelerini kullandı.
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