Dünya İranda çöken binada ölü sayısı 18e yükseldi
ASYA

İran’da çöken binada ölü sayısı 18’e yükseldi

İran’ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde geçtiğimiz pazartesi günü yapımı devam eden 10 katlı binanın çökmesi sonucu yaşanan faciada bilanço artıyor. 3 gün önce çeken 10 katlı binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e ulaştı.

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Haber Merkezi İHA
İran’da çöken binada ölü sayısı 18’e yükseldi
İran’da çöken binada ölü sayısı 18’e yükseldi

İran, Abadan Valisi İhsan Abbasipur, yaptığı açıklamada, "Enkaz altında kalanların sayısı net olarak bilinmiyor, ancak şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı. Enkazdan 37 kişinin sağ olarak çıkarıldığını ve tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldığını aktaran Vali Abbasipur, çoğunun taburcu edildiğini belirtti. Abbasipur, arama kurtarma operasyonunun "son kişi bulunana kadar" devam edeceğini söyledi.
Abadan’da bulunan İçişleri Bakanı Ahmed Vahid, bitişikteki binaların çökme riski olduğu gerekçesiyle çalışmaların yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerlediğini vurgulamıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İran'da çöken binanın en net görüntüleri
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İran'da çöken binanın en net görüntüleri
İran'ın başkenti Tahran'da iş yeri olarak kullanılan 15 katlı eski bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bina çöktü.Sabah mesainin başladığı saatlerinde çıkan yangında 84 kişi yaralanırken en az 20 kişinin öldüğü tahmin ediliyor. İşte arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği binanın yıkılma anının en net görüntüleri.

İran'da 10 katlı iş merkezi çöktü: Olay yerinden ilk görüntüler geldi
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İran Kızılay Kurumuna ait Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abadan kentindeki Tehlenci Emiri bölgesinde 10 katlı iş merkezi yıkıldı.<br><br>
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Açıklamada, çevre illerden 4 arama kurtarma timinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.<br><br>
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Ölü ve yaralı konusunda henüz bilgi verilmedi.<br><br>
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İran'da 10 katlı bina çöktü
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İran'da 10 katlı iş merkezi çöktü: Olay yerinden ilk görüntüler geldi
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 10 katlı bir bina çöktü.
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