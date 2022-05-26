İran’da çöken binada ölü sayısı 18’e yükseldi

İran, Abadan Valisi İhsan Abbasipur, yaptığı açıklamada, "Enkaz altında kalanların sayısı net olarak bilinmiyor, ancak şu ana kadar 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı" ifadelerini kullandı. Enkazdan 37 kişinin sağ olarak çıkarıldığını ve tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldığını aktaran Vali Abbasipur, çoğunun taburcu edildiğini belirtti. Abbasipur, arama kurtarma operasyonunun "son kişi bulunana kadar" devam edeceğini söyledi.
Abadan’da bulunan İçişleri Bakanı Ahmed Vahid, bitişikteki binaların çökme riski olduğu gerekçesiyle çalışmaların yavaş ve dikkatli bir şekilde ilerlediğini vurgulamıştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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