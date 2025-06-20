Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İran'da İsrail'e bilgi toplayan onlarca kişi gözaltına alındı

İran'da İsrail'e bilgi toplayan onlarca kişi gözaltına alındı

22:5020/06/2025, Cuma
G: 21/06/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
İran'da İsrail'le bağlantılı 54 kişi yakalandı.
İran'da İsrail'le bağlantılı 54 kişi yakalandı.

İran'da İsrail saldırılarının ardından başlatılan güvenlik soruşturmaları kapsamında, çeşitli şekillerde İsrail'i destekleyen, düşman lehine istihbarat toplayan, İran aleyhine propaganda yapan ve toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışan 54 kişinin tespit edilerek gözaltına alındı.

İran'ın Huzistan eyaletinde, İsrail'i destekledikleri ve halkın psikolojik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle 54 kişi gözaltına alındı.

İran'ın Huzistan eyaletinde, İsrail'i destekledikleri ve halkın psikolojik güvenliğini tehdit ettikleri gerekçesiyle onlarca kişi gözaltına alındı.

Huzistan Başsavcısı Emir Halfiyan, yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlatılan güvenlik soruşturmaları kapsamında, çeşitli şekillerde İsrail'i destekleyen, düşman lehine istihbarat toplayan, İran aleyhine propaganda yapan ve toplumda huzursuzluk oluşturmaya çalışan 54 kişinin tespit edilerek gözaltına alındığını duyurdu.

Söz konusu kişilerin sosyal medya ve diğer iletişim ağları üzerinden gerçek olmayan söylentiler yayarak ülke içi güvenliğini hedef aldığını belirten Halfiyan, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğünü ifade etti.



#İran
#İsrail
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ başvuru e-devlet 2025 ne zaman?