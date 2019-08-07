Dünya İranda PKK/PJAKla çatışma çıktı
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İran'da PJAK'la çatışma çıktı

İran'da PKK/PJAK'la çatışma çıktı

Batı Azerbaycan'a bağlı Maku ilçesinde İran Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile PKK terör örgütünün İran kolu PJAK arasında çatışma çıktı. Maku Kaymakamı Abbasi, "Maku sınır bölgesinde bölücü teröristlerle girilen çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 asker şehit düşerken 1 asker yaralandı" açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi AA
Batı Azerbaycan'da son zamanlarda İran ile terör örgütü PKK arasında çatışmalara sahne oluyor.
Batı Azerbaycan'da son zamanlarda İran ile terör örgütü PKK arasında çatışmalara sahne oluyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile terör örgütü PKK'nın İran'daki kolu PJAK arasında Batı Azerbaycan'a bağlı Maku ilçesinde çıkan çatışmada 2 İran askeri hayatını kaybetti.

  • İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan Maku Kaymakamı Hasan Abbasi, Maku ilçesinde dün gece Devrim Muhafızları ile teröristler arasında çatışma çıktığını söyledi.

Abbasi, "Maku sınır bölgesinde bölücü teröristlerle girilen çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2 asker şehit düşerken 1 asker yaralandı" dedi.

İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaleti, zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK ve PJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Son aylarda bölgede çatışmalarda artış gözlenmişti. Bölgede son olarak Piranşehr ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetmişti.

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