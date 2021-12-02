Dünya İrandan ABD ve 3 Avrupa ülkesi açıklaması Niyetlerine dair iyimser değiliz
ORTADOĞU

İran'dan ABD ve 3 Avrupa ülkesi açıklaması: Niyetlerine dair iyimser değiliz

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ile telefon görüşmesinde "ABD ve 3 Avrupa ülkesinin irade ve niyetine dair iyimser olmadıklarını" söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İrandan ABD ve 3 Avrupa ülkesi açıklaması: Niyetlerine dair iyimser değiliz
Hüseyin Emir Abdullahiyan

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Abdullahiyan ve Yoshimasa, ikili ilişkiler, Afganistan'daki gelişmeler ve nükleer müzakereleri ele aldı.

İran ile İsrail arasında 'nükleer şantaj' gerilimi: Müzakere heyeti sizden emir almayacak
DÜNYA
İran ile İsrail arasında 'nükleer şantaj' gerilimi: Müzakere heyeti sizden emir almayacak
  • Ciddi müzakereleri ve "iyi bir anlaşmayı" memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Abdullahiyan, karşı tarafın da iyi niyetini göstermesi gerektiğini kaydederek, "İran ciddi bir irade ve açık bir ajanda ile Viyana'ya gitti. ABD ve 3 Avrupa ülkesinin irade ve niyetine dair iyimser değiliz." görüşlerini paylaştı.

ABD makamlarının bir yandan müzakerelerde bulunmak ve nükleer anlaşmaya dönmek istediğini diğer taraftan ise İran kurumları ve şahıslarına yeni yaptırımlar uyguladığını dile getiren Abdullahiyan, "Önemli olan bu müzakerelerin sonuç vermesi ve Batılı tarafların müzakere masasında iyi niyetlerini ortaya koymasıdır." dedi.

Japonya Dışişleri Bakanı da Viyana'daki nükleer müzakerelerin başlamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılabilmesi için tarafların esneklik göstermesini istedi.

BMde silahlı saldırgan alarmı

BM'de silahlı saldırgan alarmı

Genel Merkez kapatıldı, tüm personel uyarıldı.
Fitchten Türkiye açıklaması

Fitch'ten Türkiye açıklaması

​Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 10,5'e yükseltti.
Talancılar durdurulsun

Talancılar durdurulsun

​Kredinin yüzde 60'ını dolar zenginleri alıyor.
Gizli açık ambargo dönemi kapandı

Gizli açık ambargo dönemi kapandı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli silah sanayiine övgü.
Öncelik düşük faiz

Öncelik düşük faiz

​Yeni Hazine Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj.
Hedefi 11 ayda aştık

Hedefi 11 ayda aştık

​İhracatta yıllık hedef olan 211 milyar dolar şimdiden aşıldı.

Paket mini reform köklü

Paket mini reform köklü

​Siyasi Partiler ve seçim kanunlarında değişiklikler içeren çalışmada son aşamaya gelindi.

Aksa Müslümanlarındır

Aksa Müslümanlarındır

​Mescid-i Aksa'nın İslami kimliği BM'de teyit edildi.

Türbelere neden gidiyoruz?

Türbelere neden gidiyoruz?

​Hastalıklara çare bulmak ve psikolojik rahatlama en bilinen sebepler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.