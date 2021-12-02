İran ile İsrail arasında 'nükleer şantaj' gerilimi: Müzakere heyeti sizden emir almayacak

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İran'ın "nükleer şantaj" taktiği uyguladığını savunarak Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen müzakerelerin derhal durdurulması çağrısında bulunmuştu.
Söz konusu açıklamalara Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Bennett'in Viyana'da yürütülen müzakerelerin derhal durdurulması çağrısına cevap verdi.
"MÜZAKERE HEYETLERİ İSRAİL BAŞBAKANI'NIN KONUTUNDAN EMİR ALMAYACAK"
Sözcü Hatibzade, şu ifadeleri kullandı:
- "Viyana'daki müzakerelerde ilerleme sağlanınca İsrail bir kere daha gerçek yüzünü gösterdi ve müzakerelerin acilen durdurulmasını istedi. Şaşırtıcı değil. Varlığı savaş, gerginlik ve teröre dayanan bir rejim sürekli olarak müzakerelerden rahatsızdır. Viyana'daki müzakere heyetleri İsrail Başbakanı'nın konutundan emir almayacak."