İran ile İsrail arasında 'nükleer şantaj' gerilimi: Müzakere heyeti sizden emir almayacak

İsrail'de saatin kaç olduğunu bilen Siri'nin 'Filistin' cevabı sosyal medyada gündem oldu: Orada saatin kaç olduğunu bilmiyorum

TikTok kullanıcısı bir kadın iPhone'larda bulunan Siri'ye İsrail'de saatin kaç olduğunu sordu. Siri'den doğru cevap alan kadın, 'Filistin'de saat kaç' diyerek tekrar sorduğunda ise cevap alamadı. Sosyal medyada gündem olan videoda Siri, 'Orada saatin kaç olduğuna dair bir fikrim yok. Bunun için üzgünüm.' cevabını verdi.