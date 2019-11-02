Dünya İrandan ABDye "nükleer anlaşmaya dön" çağrısı
ORTADOĞU

İran'dan ABD'ye "nükleer anlaşmaya dön" çağrısı

ABD'nin İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısız olduğunu savunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif; "ABD kendini daha fazla derine itmek yerine başarısız politikalarından vazgeçmeli ve nükleer anlaşmaya dönmelidir" dedi. İran'ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösteren Zarif, İran'ın baskılara boyun eğmeyeceğini belirtti.

Haber Merkezi AA
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'a yönelik azami baskı politikasının başarısız olduğunu savunarak, Washington'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısında bulundu.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin dün açıkladığı İran'ın inşaat sektörüne yönelik yeni yaptırımlarına tepki gösterdi.

ABD'nin yaptırımlarını ekonomik terör olarak niteleyen Zarif, inşaat sektörüne yaptırım uygulamanın, ABD'nin başarısızlığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Zarif, İran'ın baskılara boyun eğmeyeceğini belirterek, "ABD kendisini daha fazla derine itmek yerine başarısız politikalarından vazgeçmeli ve nükleer anlaşmaya dönmeli." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ticareti hedef almıştı

ABD yönetimi, dün İran'ın inşaat sektörü ile askeri alanlarda kullanılan bazı önemli materyallerin ticaretini hedef alan yeni yaptırımları duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan İran'ın balistik füze ve bölgesel faaliyetlerini de kapsayan yeni bir anlaşmaya varabilmek için ülkesini çekmişti.

  • Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

Buna rağmen İran ile ön koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu açıklayan Trump'a karşılık İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırımlar kaldırılmadan ABD ile görüşmeyeceklerini açıklamıştı.

İran’a karşı Şii ayaklanma
DÜNYA
İran’a karşı Şii ayaklanma

ABD elçiliğini işgal edin
DÜNYA
ABD elçiliğini işgal edin

İran'da fakirlik artıyor: ABD'nin ekonomik yaptırımları neden oldu
DÜNYA
İran'da fakirlik artıyor: ABD'nin ekonomik yaptırımları neden oldu
Geri sayım başladı

Geri sayım başladı

Akıncı'nın gökyüzüyle buluşmasına saatler kaldı.
DEAŞ mensuplarının oteli değiliz

DEAŞ mensuplarının oteli değiliz

​İçişleri Bakanı Soylu'dan Avrupa'ya net mesaj.
Yolda bırakıp kaçtı

Yolda bırakıp kaçtı

Diyarbakır'daki yol kontrolünde ilginç görüntü.
Profesöre<br>FETÖ tuzağı

Profesöre
FETÖ tuzağı

​400 bin TL dolandırdıkları ortaya çıktı.
Beklenen adım atıldı

Beklenen adım atıldı

67 yıllık ​tarihi vapur için kampanya başlatılmıştı.
126 bin TL<br>ceza kesildi

126 bin TL
ceza kesildi

Çakar yasağında ilk gün bilançosu.

Niye gelmesin?

Niye gelmesin?

Ahmet Nur Çebi, transfere açık kapı bıraktı.
Tarih verildi

Tarih verildi

'Pastırma' sıcakları 12 Kasım'a kadar etkili olacak.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Lübnan'daki<br>kitlesel gösteriler...

Lübnan'daki
kitlesel gösteriler...

​Ülkedeki siyasi ve dini kesimlerin tepkileri ne oldu?
Fenerbahçe'de <br>4 eksik

Fenerbahçe'de
4 eksik

Kayserispor maçında forma giyemeyecekler.
Savaşın<br>en masumları

Savaşın
en masumları

​Afganistan'da patlama meydana geldi.
Trump'ın en<br>güçlü rakibi...

Trump'ın en
güçlü rakibi...

​Joe Biden'ın akıl sağlığından şüphe ediliyor.
Gitmeye<br>hiç niyetimiz yok

Gitmeye
hiç niyetimiz yok

​HDP önündeki evlat nöbeti 61'inci gününde.
İttifakta yeni kriz

İttifakta yeni kriz

​HDP Sözcüsü Kubilay: CHP DEAŞ'a destek verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.