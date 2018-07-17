Dünya İrandan ABDye sert suçlama Yağmalamayı adet edindi
ASYA

İran'dan ABD'ye sert suçlama: Yağmalamayı adet edindi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin askeri gücünü kullanarak başka ülkelerin mal ve sermayelerini yağmaladığını söyledi.

Haber Merkezi AA
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin askeri gücünü kullanarak başka ülkelerin mal ve sermayelerini yağmaladığını belirtti.

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim'in haberine göre Velayeti, başkent Tahran'da İslami Azad Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada ABD'yi hedef aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan'a mayıs ayında yaptığı ziyareti hatırlatan Velayeti, ABD'nin silah satmak suretiyle Suudi Arabistan'ın varlığını ele geçirdiğini öne sürdü. Velayeti şöyle konuştu:

ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana askeri güce başvurarak ülkelerin varlıklarını ve sermayelerini yağmalamayı adet edindi.

İran'da döviz kuru yolsuzluğuna gözaltı
EKONOMİ
İran'da döviz kuru yolsuzluğuna gözaltı

Kopya otel dolandırıcılığı

Kopya otel dolandırıcılığı

​Tatil planı yapacaklar dikkat.
İstanbul'a 6 saatlik uyarı

İstanbul'a 6 saatlik uyarı

​Meteoroloji'den İstanbullulara dikkatli olun çağrısı.
Atlantikçitehlike geçmedi

Atlantikçitehlike geçmedi

​Putin'in kara kutusu Dugin'den NATO vurgusu.

'Bedelli askerlik' düzenlemesi herkesi mutlu edecek formülle geldi.
OHAL'in son günü

OHAL'in son günü

​İki yılda 7 kez uzatıldı bugün sona eriyor.
Kızlara komşu tuzağı

Kızlara komşu tuzağı

Tuzak için aynı apartmanda izolasyon sistemi.

Önümüzdeki dönemin en büyük riski “açığa düşmek”tir. Kişiler, kurumlar, şirketler, sivil örgütler, cemaatl
Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

Bilinmeyen enkazınsırrı çözüldü

​Gaziantep'te bulunan enkazda İsrail şüphesi.

Üretime taze güç

Üretime taze güç

Albayrak'tan ​Türkiye ekonomisine daha fazla katkı.

'Süpersinizmaşallah maşallah'

'Süpersinizmaşallah maşallah'

Hainlerin sevinci yeni ses kayıtında ortaya çıktı.
Veri havuzu

Veri havuzu

​Başkan Erdoğan tek tuşla hepsini görecek.
33 ay sonra hazır

33 ay sonra hazır

​Türkiye'nin ilk uçak gemisi son sürat geliyor.
Dengesi bozuk biri

Dengesi bozuk biri

​Prof. Dr. Ali Erbaş'tan dikkat çeken ifadeler.
Eczacı Abdideşifre oldu

Eczacı Abdideşifre oldu

Pensilvanya ve Akıncı irtibatını sağlamıştı.
Denetimlepaniklediler

Denetimlepaniklediler

​15 Temmuz'da hainlerin planını bozan anlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.