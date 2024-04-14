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Dünya

İran'dan İsrail'e hava saldırısı: Askeri üste hasar oluştu

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'ın saldırısında İsrail'in güneyindeki bir askeri üste "hafif" hasar oluştuğu, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

07:42 - 14/04/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, şu ana kadar İran'dan İsrail'e 200'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve balistik füze atıldığını bildirdi.


Sözcü, bu İHA ve füzelerin büyük bir kısmının İsrail'e ait savunma sistemleri ve Tel Aviv'in müttefikleri tarafından İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini kaydetti.

İran'dan atılan İHA ve füzelerin büyük kısmının imha edildiğini dile getiren Hagari, saldırılarda İsrail'in güneyindeki askeri bir üstün alt yapısında "hafif" hasar oluştuğunu ancak can kaybı yaşanmadığını aktardı.


⁠İran-İsrail gerilimi


İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.


İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

Devrim Muhafızları Ordusu, İran topraklarından İsrail'e kamikaze insansız hava araçları ve füzelerle saldırı başlatıldığını duyurmuştu.



Dünya alarmda: İran İsrail'e İHA ve füzelerle saldırdı

İsrail ordusu, İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı. İran devlet televizyonu da İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını açıkladı. Bölge ülkeleri de hava sahalarını kapattı. İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu. Saldırı sonrası İsrail tarafında yaralıların olduğunu açıklandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan İsrail’e 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildiği duyuruldu. Açıklamada "Tehditlerin çoğu İsrail hava sahası dışında önlendi" denildi


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