İran'dan İsrail'e hava saldırısı: Askeri üste hasar oluştu

İsrail ordusu, İran'ın, insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin dronları izlediğini açıkladı. İran devlet televizyonu da İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını açıkladı. Bölge ülkeleri de hava sahalarını kapattı. İran'ın İsrail'e saldırısının ardından Kudüs, Tel Aviv ve bazı kentlerde sirenler çalarken gökyüzünde yer yer patlama sesleri duyuldu. Saldırı sonrası İsrail tarafında yaralıların olduğunu açıklandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan İsrail’e 200'den fazla insansız hava aracı, seyir füzesi ve balistik füze gönderildiği duyuruldu. Açıklamada "Tehditlerin çoğu İsrail hava sahası dışında önlendi" denildi