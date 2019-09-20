Dünya İrandan Suudi Arabistana barış mesajı
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İran'dan Suudi Arabistan'a barış mesajı

İran'dan Suudi Arabistan'a barış mesajı

Suudilerin farklı bir yol seçmesi halinde İran'la tam kapsamlı bir barışa sahip olabileceklerini belirten İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Aşina, "ABD tarafından gerçekleştirilecek her türlü askeri girişim, bölgede topyekün bir savaşla sonuçlanacaktır" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
İran Cumhurbaşkanı Ruhani.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Danışmanı Hüsameddin Aşina, Suudi Arabistan ile İran arasında kapsamlı bir barışın mümkün olabileceğini belirtti.

  • İran Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanlığı görevini de yürüten Aşina, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırının ardından İran ile ABD ve Suudi Arabistan arasında yükselen tansiyonu değerlendirdi.

Aşina, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ABD tarafından gerçekleştirilecek her türlü askeri girişim, bölgede topyekün bir savaşla sonuçlanacaktır. Suudiler farklı bir yol seçerse (İran'la) tam kapsamlı barışa sahip olabilirler."

Saudi Aramco petrol tesislerine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

  • Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, önceki gün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı. Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu. Trump ise ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

Pompeo da dün savaş söylemlerinden geri adım atarak, İran'a karşı uluslararası bir koalisyon kurma çabasında olduklarını ve "barışçıl bir çözüm" amaçladıklarını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. İran yönetimi ise Yemen'de Husilere destek veriyor.

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