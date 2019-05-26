İran’dan tehdit: Gemileri batırırız

ABD’nin İran’ın bir tehdit olduğunu öne sürerek bölgede gerçekleştirdiği askeri yığınak Tahran’dan sert tepki çekti. İran, ABD gemilerini gizli silahlarıyla batırmakla tehdit etti.

‘GİZLİ SİLAHLARLA BATIRIRIZ’

İran ordusu danışmanlarından General Murtaza Kurbani, dün yaptığı açıklamada, ABD’nin bölgeye gönderdiği gemileri gizli silahla batırma tehdidinde bulundu. İran’ın yarı resmi haber ajansı Mizan’ın haberine göre Kurbani, “ABD bölgeye iki savaş gemisi gönderiyor. En ufak bir aptallık yaparlarsa, iki füze ya da iki gizli silah kullanarak bu gemileri mürettebatları ve uçaklarıyla birlikte denizin dibine yollarız” ifadesini kullandı.

‘GÜVENLİĞE TEHDİT’

Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığını artırma kararını tehlikeli bularak, “Bu kararın karşısında durulmalıdır” dedi. Pakistan’daki resmi temasları sonrası başkent İslamabad’dan Tahran’a hareketinden önce İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya konuşan Zarif, “ABD’nin bizim bölgemizde askeri varlığını arttırması son derece tehlikeli. Uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden bu duruma karşı koyulmalı” ifadesini kullandı.

İLAVE 1500 ASKER

ABD Başkanı Donald Trump, önceki akşam, Orta Doğu’ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı. Sevkiyatın ayrıntılarını açıklayan ABD Genelkurmay Başkanlığı Kurmay Direktörü Koramiral Michael Gilday, “Bu unsurlar, İran’ın seyir füzeleri, insansız hava araçları ve uçakları konusunda istihbarat toplamak için insanlı ve insansız hava araçları, bir Patriot taburu, bir mühendis birliği ve bir savaş uçağı filosundan oluşuyor. Tüm bunlar yaklaşık bin 500 asker demek oluyor” ifadesini kullanmıştı. Askerlerden 600’ünün, bölgedeki Patriot taburuna bağlı askerlerden oluşacağı kaydedilmişti.

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Körfez’e onaysız silah satacak



Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bazı ülkelere silah satışlarında Kongre onayını "bypass" eden acil durum yetkisini kullanmaya karar verdiği bildirildi. Kongre kaynaklarından yansıyan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kongreye gönderdiği mektupta, söz konusu yetki kullanımı konusunda bildirimde bulunuldu. Buna göre ABD Başkanı Trump, "acil durum" yetkisini kullanarak, son dönemde yapılmış ve çoğu Suudi Arabistan ile BAE'yi kapsayan 22 silah satışı için Kongre onayını beklemeyecek.

Trump'ın kararı hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi vekillerden tepki çekti. Senato Dış İlişkiler Komitesinin Kıdemli Demokrat Üyesi Bob Menendez, "Yönetim bir kez daha uzun soluklu ulusal çıkarlarımızı veya insan haklarını önceleme konusunda başarısız oldu. Bunun yerine Suudi Arabistan gibi otoriter ülkelere 'iyilik yapmayı' tercih etti" değerlendirmesini yaptı. Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi James Risch de Trump'ın adımının "yasallığının" tartışmaya açık olduğunu ve bunu yakından inceleyeceklerini açıkladı.

Askerler nereye sevk ediliyor?



ABD Başkanı Trump’ın onayını verdiği asker sevkiyatının hangi ülkeye yapılacağı ise merak konusu. Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşar Vekili Katie Wheelbarger, bölgeye gönderilen askerlerin nerede konuşlandırılacağına dair bilgi vermezken, “Bu askerler Irak ve Suriye’ye sevk edilmeyecek” ifadesini kullanması dikkat çekti. Bölgede artan İran etkisini tehdit olarak gören Körfez ülkelerinin, ABD’nin güçlerini yeniden kendi kara sularında ve topraklarında konuşlandırma talebini kabul ettiği geçen hafta ortaya çıkmıştı.

Irak üslerinde güvenlik alarmı



ABD, İran ile gerginliğin yükseldiği bir dönemde Irak’ın Enbar vilayetindeki askeri üslerinin güvenliğini artırdı. Irak medyasında yer alan haberlere göre ABD, ülkenin batısında ve Suriye sınırı yakınındaki Aynul’ Esed, Kaim ve Rutbe’deki askeri üslerinin etrafını toprak bariyerlerle çevreledi. Üslere yönelik herhangi bir saldırının hemen tespit edilmesi için hassas gözetleme kameralarının da yerleştirildiği, eskiye oranla üslerdeki hava hareketliliğinin de ciddi ortanda arttığı aktarıldı.