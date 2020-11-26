İrini sadece Türkiye’ye karşı

Avrupa Birliği (AB), hedefini Libya’da silah ambargosunun uygulanmasını sağlamak olarak belirlediği İrini Operasyonu ile Akdeniz’i kontrol altında tutarken Mısır ile kara sınırı ve hava yolundan yapılan sevkiyatlara göz yumuyor.

GÜNDEM Gemiler teyakkuzda

Kuvvet komutanlığını Yunan Tuğamiral Theodoros Mikropoulos’un yaptığı İrini Operasyonu’nda Alman Hamburg Fırkateyni’nin pazar günü bayrak devleti Türkiye’den gerekli izni beklemeden “Roseline A” isimli kargo gemisine cebren asker çıkartarak yaptığı arama “İrini”nin tarafsız olamayacağını bir kez daha gündeme taşıdı.

TARAFLI OPERASYON

AB’nin 9,8 milyon euro bütçeyle 1 Nisan’da hayata geçirdiği İrini Operasyonu’nun, Akdeniz’de Libya açıklarını görev alanı olarak belirlemesi, buna karşın ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin kontrolündeki Libya-Mısır sınırını ve havayolunu denetlememesi büyük çelişki olarak ortaya çıkıyor.

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Başından beri göze çarpan bu çelişki, “taraflı operasyon” eleştirilerini de beraberinde getiriyor. Operasyonun başlamasından bu yana geçen 8 aylık sürede AB’nin, özellikle Mısır-Libya kara sınırındaki silah sevkiyatını engellemeye yönelik herhangi bir adım atmaması ve bu konudaki eleştirileri de göz ardı etmeyi sürdürmesi dikkati çekiyor.

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KURULUŞUN TEK AMACI TÜRKİYE’Yİ ENGELLEMEK

İtalyan La Repubblica gazetesinde 31 Mart 2020’de İrini Harekatı’nın başlamasına ilişkin çıkan haberde, “AB, uçakların, uyduların ve gemilerin kullanımıyla, Libya’daki çatışmayı körüklemeye devam eden silah akışını engellemeye çalışmak istiyor. Sorun şu ki, örgütlenme şekli. Bu misyonun yalnızca tek bir somut sonucu olabilir. O da Türkiye’nin Trablus hükümetine malzeme desteğini engelleme. Aslında General Halife Hafter’e yöneltilen silahları durdurmak imkansız olacaktır” ifadeleri yer almıştı.

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3’Ü TÜRKİYE’DEN 5 GEMİ ARANDI

Nisan ayında başlatılan ve Eylül’de tam operasyonel hale gelen İrini’de 5 gemi denetime tabi tutuldu. İrini Harekatı’nda bugüne kadar Türkiye’den hareket eden 3, biri BAE’den biri Mısır’dan olmak üzere toplam 5 gemi arandı.