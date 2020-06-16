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Dünya Irkçı manşetleriyle bilinen Daily Mail gazetesi yumruk fotoğrafı ile sordu Hoşgörümüze ne oldu?
AVRUPA

Irkçı manşetleriyle bilinen Daily Mail gazetesi yumruk fotoğrafı ile sordu: Hoşgörümüze ne oldu?

ABD'de George Floyd'un ölümüyle başlayan gösteriler İngiltere'ye de sıçradı. Heykel krizi ve aşırı sağcıların sokağa inmesiyle ülkede ırkçılık tartışmaları yeniden alevlendi. Aşırı sağcılar ve ırkçılık karşıtı göstericilerin arasında yaşanan arbededen bir fotoğrafı manşetine taşıyan Daily Mail gazetesi ise tepkileri üzerine çekti. Irkçı ve zenofobik manşetleri ile tanınan gazete aşırı sağcı bir protestocunun, ırkçılık karşıtı bir protestocuya yumruk attığı fotoğrafı manşetine taşıyarak "Hoşgörülü İngiltere'ye ne oldu" diye sordu. Bu soru gazetenin nefret diliyle yazılmış eski manşetlerini akla getirirken sosyal medya kullancılarının da tepkisini çekti.

Zeynep Gül Yeni Şafak
Daiy Mail gazetesi manşetinde &quot;Sevdiğimiz hoşgörülü İngiltere'ye ne oldu&quot; diye sordu
Daiy Mail gazetesi manşetinde "Sevdiğimiz hoşgörülü İngiltere'ye ne oldu" diye sordu

Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayıp Avrupa'ya sıçrayan ırkçılık karşıtı gösterilerin İngiltere'ye yayılmasıyla ülkede ırkçılık tartışmaları yeniden başladı.

Londra'da 2 gün önce karşı eylemler yapmak, sömürgecilik ve köle ticareti yapmış figürlerin heykellerini korumak için toplanan aşırı sağcılar ırkçılık karşıtı gösteri yapan protestocularla karşı karşıya geldi. Aşırı sağcıların polis ve ırkçılık karşıtları ile girdikleri arbede gazete manşetlerine taşındı.

Aşırı sağcı bir protestocunun, ırkçılık karşıtı bir protestocuya yumruk attığı fotoğrafı manşetine taşıyan Daily Mail gazetesi "Hoşgörülü İngiltere'ye ne oldu" diye sordu. Irkçı manşetleri ile tanınan gazetenin bu sorusu gazetenin nefret diliyle yazılmış eski manşetlerini akla getirirken sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

(Görünüşe göre Daily Mail İngiltere'de neyin yanlış gittiğini anlamıyor.Hoşgörüye ne mi oldu? Gerçekten mi?)

İngiliz kullanıcılar gazetenin "Hoşgörümüze ne oldu" sorusuna "Irkçı Daily Mail, İngiltere'nin neden daha fazla hoşgörülü olmadığını sorma küstahlığını yapıyor. Başlıklarınıza bakın. Cevabı orada" diyerek cevap verdi.

İngiltere'de özellikle göçmenlere yönelik zenofobik manşetler kullanan Daily Mail gazetesi uzun yıllar boyunca, yabancıların İngiltere'de istenmediği, göçmenlerin İngilizlerin "işlerini çaldığı" ve ülkenin güvenliğini tehlikeye soktuğuna dair yayınlar yaptı.

Göçmenler daha çok suç getiriyor.

Göçmen ve yabancılara karşı ırkçı manşetleriyle bilinen Daily Mail gazetesinin utanç verici başlıkları sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

Göçmenler genç İngilizlerin işlerini çalıyor.

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