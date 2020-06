Irkçı manşetleriyle bilinen Daily Mail gazetesi yumruk fotoğrafı ile sordu: Hoşgörümüze ne oldu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayıp Avrupa'ya sıçrayan ırkçılık karşıtı gösterilerin İngiltere'ye yayılmasıyla ülkede ırkçılık tartışmaları yeniden başladı.

Londra'da 2 gün önce karşı eylemler yapmak, sömürgecilik ve köle ticareti yapmış figürlerin heykellerini korumak için toplanan aşırı sağcılar ırkçılık karşıtı gösteri yapan protestocularla karşı karşıya geldi. Aşırı sağcıların polis ve ırkçılık karşıtları ile girdikleri arbede gazete manşetlerine taşındı.

Aşırı sağcı bir protestocunun, ırkçılık karşıtı bir protestocuya yumruk attığı fotoğrafı manşetine taşıyan Daily Mail gazetesi "Hoşgörülü İngiltere'ye ne oldu" diye sordu. Irkçı manşetleri ile tanınan gazetenin bu sorusu gazetenin nefret diliyle yazılmış eski manşetlerini akla getirirken sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti.

Apparently the Mail are at a loss to understand what's gone wrong in Britain - what happened to tolerance? Seriously? pic.twitter.com/lADAZPtmnA — Kate 🌹 (@affleckquine) June 13, 2020

(Görünüşe göre Daily Mail İngiltere'de neyin yanlış gittiğini anlamıyor.Hoşgörüye ne mi oldu? Gerçekten mi?)

İngiliz kullanıcılar gazetenin "Hoşgörümüze ne oldu" sorusuna "Irkçı Daily Mail, İngiltere'nin neden daha fazla hoşgörülü olmadığını sorma küstahlığını yapıyor. Başlıklarınıza bakın. Cevabı orada" diyerek cevap verdi.

The racist Daily Mail has the cheek to ask why Britain isnt tolerant any more. Just look at the racist headlines on the front page of the Daily mail.There's your answer pic.twitter.com/TY7pm3OWlv June 14, 2020

İngiltere'de özellikle göçmenlere yönelik zenofobik manşetler kullanan Daily Mail gazetesi uzun yıllar boyunca, yabancıların İngiltere'de istenmediği, göçmenlerin İngilizlerin "işlerini çaldığı" ve ülkenin güvenliğini tehlikeye soktuğuna dair yayınlar yaptı.

Göçmenler daha çok suç getiriyor.

Göçmen ve yabancılara karşı ırkçı manşetleriyle bilinen Daily Mail gazetesinin utanç verici başlıkları sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

I can't imagine. pic.twitter.com/Xr9I0R0Xx4 — Sam Freedman (@Samfr) June 13, 2020

Göçmenler genç İngilizlerin işlerini çalıyor.

Sokaklarımızdaki "sürüler"