Irkçı tişört krizi.

Paris Moda Haftası’nda Yeezy adlı markasını sunan dünyaca ünlü rapçi Kanye West, “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişörtü ile eleştirilerin odağı oldu. Siyahi Amerikalı George Floyd’un Minneapolis’te polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahi Hayatlar Önemlidir) hareketine göndermede bulunan tişört sosyal medyada tepki topladı.

Pek çok kullanıcı West’in söylemini ırkçı buldu. Rapçinin yanı sıra defilede yer alan modeller de aynı sloganın yazdığı tişörtleri giydi. West bu yazının ne anlama geldiğine dair açıklamada bulunmadı.