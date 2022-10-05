Dünya Irkçı tişört krizi
AMERİKA

Irkçı tişört krizi

Paris Moda Haftası’nda Yeezy adlı markasını sunan dünyaca ünlü rapçi Kanye West, “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişörtü ile eleştirilerin odağı oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Irkçı tişört krizi
Irkçı tişört krizi.

Paris Moda Haftası’nda Yeezy adlı markasını sunan dünyaca ünlü rapçi Kanye West, “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişörtü ile eleştirilerin odağı oldu. Siyahi Amerikalı George Floyd’un Minneapolis’te polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahi Hayatlar Önemlidir) hareketine göndermede bulunan tişört sosyal medyada tepki topladı.

Pek çok kullanıcı West’in söylemini ırkçı buldu. Rapçinin yanı sıra defilede yer alan modeller de aynı sloganın yazdığı tişörtleri giydi. West bu yazının ne anlama geldiğine dair açıklamada bulunmadı.

'Siyahların Hayatı Değerlidir': George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti, New York'ta gösteriler düzenleniyor
FOTOĞRAF 16
Title
ABD'de Mayıs 2020'de ülke tarihinin en önemli olaylarından birini yaşadı. Siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi büyük protestoların fitilini ateşledi.
Title
George Floyd'un, beyaz polisin dizinin altında \"nefes alamıyorum\" sözleri, siyahilerin ABD'deki 400 yıllık tarihini özetliyordu.

Polisin, boynuna 9 dakika bastırdığı 46 yaşındaki siyahi hayatını kaybetti.
Title
Hafızalardan silinmeyecek o görüntülerden sonra ABD'de kıyamet koptu.Yüz binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri, Başkent Washington dahil birçok şehirde hayatı felce uğrattı. Siyahi öfke zaman zaman şiddet ve yağma olaylarına dönüştü.

Title
Protestolar aralıklarla devam etti

Olayların yaşandığı ana caddeye \"Siyahilerin Hayatı Değerlidir Meydanı\" adı verildi.

Aşırıcılık yanlısı Antifa grubunun da katıldığı protestolar, 3 ay aralıklarla devam etti.

Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin, 2021'deki duruşmada 22 buçuk yıl hapse mahkum edildi.
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
Title
New York'ta George Floyd gösterisi
'Siyahların Hayatı Değerlidir': George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti, New York'ta gösteriler düzenleniyor
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti. "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin üyeleri, Floyd'un ölümünün ikinci yıl dönümünde Manhattan'daki Union Meydanı'nda bir araya gelerek gösteri düzenledi.
Cesedi derede bulundu

Cesedi derede bulundu

​Alzheimer hastası kadın 16 gündür kayıptı.
8 aylık Hayreddinsütten boğulacaktı

8 aylık Hayreddin
sütten boğulacaktı

​Bir saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Bakan Koca duyurdu: Skandal görüntüler sonrası özel hastanenin faaliyeti durduruldu

​37 yaş küçük eşini öldürdü: Katilin evinden çıkanlar şaşırttı.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretamiz içerikler sunan program sonrası yeni gelişme.

​'Kullandıkları taktikleri biliyoruz' diyerek açık açık uyardı.

​WhatsApp kullanıcılarını ilgilendiriyor: Bir dönem sona erdi.

İki kentin 'kebap' rekabeti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.