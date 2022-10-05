Irkçı tişört krizi.

Paris Moda Haftası’nda Yeezy adlı markasını sunan dünyaca ünlü rapçi Kanye West, “White Lives Matter” (Beyazların Hayatı Önemlidir) yazılı tişörtü ile eleştirilerin odağı oldu. Siyahi Amerikalı George Floyd’un Minneapolis’te polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ırkçılık karşıtı “Black Lives Matter” (Siyahi Hayatlar Önemlidir) hareketine göndermede bulunan tişört sosyal medyada tepki topladı.
Pek çok kullanıcı West’in söylemini ırkçı buldu. Rapçinin yanı sıra defilede yer alan modeller de aynı sloganın yazdığı tişörtleri giydi. West bu yazının ne anlama geldiğine dair açıklamada bulunmadı.
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ABD'de Mayıs 2020'de ülke tarihinin en önemli olaylarından birini yaşadı. Siyahi George Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesi büyük protestoların fitilini ateşledi.
George Floyd'un, beyaz polisin dizinin altında \"nefes alamıyorum\" sözleri, siyahilerin ABD'deki 400 yıllık tarihini özetliyordu.
Polisin, boynuna 9 dakika bastırdığı 46 yaşındaki siyahi hayatını kaybetti.
Hafızalardan silinmeyecek o görüntülerden sonra ABD'de kıyamet koptu.Yüz binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri, Başkent Washington dahil birçok şehirde hayatı felce uğrattı. Siyahi öfke zaman zaman şiddet ve yağma olaylarına dönüştü.
Protestolar aralıklarla devam etti
Olayların yaşandığı ana caddeye \"Siyahilerin Hayatı Değerlidir Meydanı\" adı verildi. Aşırıcılık yanlısı Antifa grubunun da katıldığı protestolar, 3 ay aralıklarla devam etti. Floyd'un ölümüne sebep olan polis memuru Derek Chauvin, 2021'deki duruşmada 22 buçuk yıl hapse mahkum edildi.
New York'ta George Floyd gösterisi
New York'ta George Floyd gösterisi
New York'ta George Floyd gösterisi
New York'ta George Floyd gösterisi
New York'ta George Floyd gösterisi
New York'ta George Floyd gösterisi
New York'ta George Floyd gösterisi
New York'ta George Floyd gösterisi
New York'ta George Floyd gösterisi
New York'ta George Floyd gösterisi
New York'ta George Floyd gösterisi
New York'ta George Floyd gösterisi
'Siyahların Hayatı Değerlidir': George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti, New York'ta gösteriler düzenleniyor
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünün üzerinden iki yıl geçti. "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Değerlidir) hareketinin üyeleri, Floyd'un ölümünün ikinci yıl dönümünde Manhattan'daki Union Meydanı'nda bir araya gelerek gösteri düzenledi.