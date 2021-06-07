Dünya Irkçılığa indirilen yumruk
AMERİKA

Irkçılığa indirilen yumruk

5. ölüm yıldönümünde anılan ABD’li Müslüman boksör Muhammed Ali, ülkesindeki ırkçılığın suratına indirilmiş bir yumruk gibiydi. 1966’da Vietnam Savaşı’na asker olarak gönderilmeyi reddettiği için 5 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Temsil ettiği misyonla, Ali’nin durduğu yer dünya durdukça hatırlanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Irkçılığa indirilen yumruk
Muhammed Ali

Cassius Marcellus Clay, 17 Ocak 1942’de ABD’nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentindeki sıradan bir siyahî ailede dünyaya geldiğinde, onun ileride yeryüzünün en meşhur insanlarından biri olacağını elbette kimse bilmiyordu. Küçük yaşlarından itibaren boks müsabakalarında boy gösteren Clay, ilk altın madalyasını kazandığında henüz 18 yaşındaydı.

25 Şubat 1964’te ünlü boksör Sonny Liston’u mağlup ederek dünya ağırsıklet boks şampiyonu olan Clay, ABD’de ve uluslararası çapta büyük şöhret kazanırken, asıl sürprizini iki yıl sonra yapacaktı.

“BEN ARTIK MUHAMMED ALİ’YİM”

Bir yandan boks maçlarına devam ederek başarı üstüne başarı kazanan Cassius Marcellus Clay, diğer yandan manevî bir dönüşüm geçiriyordu. Nihayet 6 Mart 1964’te yaptığı açıklamayla Müslüman olduğunu ve artık adını “Muhammed Ali” olarak değiştirdiğini duyurdu. Siyahîlere karşı ırkçılığın ve Müslüman düşmanlığının zirvede olduğu bir dönemde yapılan bu duyuru, Amerikan kamuoyu için gerçek bir şoktu. Fakat Muhammed Ali, ülkesini şaşırtmayı sürdürecekti.

Muhammed Ali, dönemin Devlet Bakanı Hasan Aksay’ın davetiyle, 1976’da Türkiye’yi ziyaret etmişti. Efsane boksör, bu ziyaret sırasında Ayasofya önünde hayranlarıyla…
Muhammed Ali, dönemin Devlet Bakanı Hasan Aksay’ın davetiyle, 1976’da Türkiye’yi ziyaret etmişti. Efsane boksör, bu ziyaret sırasında Ayasofya önünde hayranlarıyla…

VİETNAM SAVAŞI’NA DİRENDİ

Muhammed Ali, 1966’da Vietnam Savaşı’na asker olarak gönderilmeyi reddederek bir kez daha gündeme oturdu. 5 yıl hapis cezasıyla yargılanan ve boks maçlarına çıkma hakkı elinden alınan Ali, yıllar süren yargılamanın ardından 1971’de nihayet beraat ettiğinde, artık ahlâkî duruşuyla da bütün dünyada kitleleri kendisine hayran bırakan bir kahramandı.

ALİ’YE SEVGİ SELİ

Ömrünün sonraki yıllarında sıklıkla farklı ülkeleri ziyaret eden, bu arada İslâm dünyasının da neredeyse tamamında milyonlarla buluşan Muhammed Ali, her gittiği yerde el üstünde tutuluyordu. Mısır’dan Özbekistan’a, Fas’tan Türkiye’ye herkes onu görebilmek için meydanları ve salonları dolduruyordu.

1981’de boksu bırakan Muhammed Ali, 3 yıl sonra parkinson hastası olduğunu kamuoyuna açıkladı. Yine de 3 Haziran 2016’daki vefatına kadar her vesileyle hayranlarıyla buluşmaya devam eden Ali, bugün hâlâ sevgi ve saygıyla hatırlanıyor.

Malcolm’ün özel dostu

Muhammed Ali’nin Müslüman oluşu, yakın dostu Malcolm X vesilesiyle gerçekleşmişti. ABD’de o dönemin en etkin gruplarından “İslâm Milleti”ne üye olan ikili, başlarda bu grubun lideri Elijah Muhammed’in ırkçı ve sapkın ideolojisine inanıyordu. Malcolm, Elijah’ın itikadî ve ahlâkî problemlerini farkedip sahih İslâm’a dönüş yaptıktan kısa bir süre sonra, İslâm Milleti militanları tarafından 1964’te şehit edildi. Muhammed Ali de, sonraki yıllarda dostunun izini takip ederek İslâm Milleti’nden ayrıldı ve sahih İslâm inancını benimsedi.

Saygı duruşu: Muhammed Ali
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Saygı duruşu: Muhammed Ali
4 yıl önce ebediyete uğurladığımız dünya boks tarihinin gelmiş geçmiş en büyük boksörü Muhammed Ali'yi saygıyla anıyoruz.

Muhammed Ali anılıyor
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Muhammed Ali anılıyor

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