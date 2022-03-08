Dünya Irpinde yeniden siviller hedef alındı
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Irpin’de yeniden siviller hedef alındı

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından birçok kentte sivil yerleşimler vurulmaya devam ediyor. Başkent Kiev’e 20 kilometrelik mesafede olan Irpin’de de yeniden siviller hedef alındı.

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Haber Merkezi İHA
Irpin’de yeniden siviller hedef alındı
Irpin (Arşiv)

Irpin eski Belediye Başkanı Vladimir Karpluk, bölgede yeniden sivillerin hedef alındığını duyurdu.
Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken, Rus birlikleri tarafından birçok kentte sivil yerleşimler vurulmaya devam ediyor.
Başkent Kiev’e 20 kilometrelik mesafede olan Irpin’de de yeniden siviller hedef alındı. Rus ordusunun saldırıları sonucunda birçok yerleşim yeri kullanılamaz hale gelirken, eski Irpin Belediye Başkanı Vladimir Karpluk tarafından yapılan açıklamada, bölgede sivil binaların yanı sıra, şehir hastanesi ve sağlık merkezinin de vurulduğu açıklandı.
Ayrıca Kızıl Haç’a bağlı araçların tarandığı, sokaklardaki cesetlerin toplanmasına izin verilmediği ve Irpin halkından bazılarının rehine olarak Rus işgalcilerin elinde tutulduğu da bildirildi.

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