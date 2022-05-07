Irpin’de haftalar sonra ilk tren seferi

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat’ta saldırıyla başlayan savaş devam ederken, bombardımanlardan en çok etkilenen şehirlerden biri olan Irpin’de yıkılan bir köprüdeki çalışmalar tamamlandı.
Seferler yeniden başladı
Irpin’i Kiev’e bağlayan demiryolu köprüsünün yeniden inşa edilmesiyle birlikte tren seferleri yeniden başladı. Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Makruşin yaptığı açıklamada, "Tren seferleri başladı. Bugün haftalar sonra tren istasyonuna ilk kez bir tren geldi. Ukrayna Demiryolları’na, Altyapı Bakanı Aleksandr Kurbakov’a, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı’na ve Devlet Başkanımıza yıkılan köprünün hızlı şekilde tamamlanan yeniden entegrasyonu için minnettarım" ifadelerini kullandı.
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Irpin’de Rus bombardımanı altında tahliye: Saniye saniye sıcak çatışma anları
Rus ordusu, Kiev'in yakınlarındaki Irpin'i bombardımana tuttu. Bölgeden uzaklaşmaya çalışan Ukraynalılar da saldırılarda hayatını kaybetti. Olay yerinde gelişmeleri takip eden Yeni Şafak Muhabiri Taha Hüseyin Karagöz ile Türk gazeteciler, saldırıların ortasında yaşananlara şahit oldu. Panik anları, anbean kayıt altına alındı.
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Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 20 km kuzeyindeki İrpin'de Rus savaş uçakları binaların arasında alçak uçuş yapıp her bir noktaya bomba bırakıyor. Kiev ile İrpin'i birbirinden ayıran İrpin Köprüsü, olası Rus ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusunca havaya uçuruldu.<br>Bölgede yaşayan yüz binlerce kişi arabalarıyla köprüye ulaştıktan sonra yaya olarak güvenli bölgeye geçmeye çalışıyor. İrpin Nehri üzerine atılan tahtalar sivilleri hayata bağlayan tek geçiş noktası.<br><br>
<br>Genç-yaşlı kadın-erkek binlerce kişi yanlarına aldıkları hayvanları ve küçük bavullarıyla tahta köprünün üzerinden Kiev'e kaçıyor. Askerler, sivillerin bu noktadan güvenli geçişini uçaksavarlarla nöbet tutarak sağlıyor. Köpeğiyle birlikte nehri geçen Mariya Vanko, \"Yaşasın Ukrayna\" diye bağırıyor.<br>
Günlerdir Ruslar tarafından bombalandıklarını söyleyen Krsitina Kushnir de, \"Savaş uçakları evleri vuruyor. Yapacak bir şeyimiz kalmadı. Yanımıza aldığımız birkaç parça eşya ile birlikte evden çıkmaya karar verdik. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz\" dedi.<br><br>BM ise 24 Şubat'tan bugüne kadar saldırılarda bini aşkın sivilin öldüğünü ya da yaralandığını açıkladı.<br><br><br>
<br>KADIN ASKER ALONA'NIN AYDINLIK GELECEK UMUDU<br><br>Hayat köprüsü şehrin kuzeyinde yaşayan yüz binlerce kişiye umut olurken Ukrayna ordusu da geçişlerini bu tahta köprü üzerinden gerçekleştiriyor. Askerler, mühimmatlar, yemekler bu köprü üzerinden geçiyor. Kadın asker Alona, \"Bir cephedeyiz ama arkamızda binlerce kadın var. Hepsine minnettarız. Bu savaş bittiğinde çocuklarımıza aydınlık bir gelecek vereceğiz\" diyor.<br><br>
LEMURA ÇOK ÖZEL İSİM<br><br>Kiev Hayvanat Bahçesi'nde bulunan binlerce hayvan saldırılar yüzünden sığınaklara indirildi.<br>
Ukrayna ordusu havaya uçurdu: Yüz binler Kiev'de 'Hayat' köprüsünde geçiyor
Kiev ile 20 km uzağındaki İrpin'i birbirinden ayıran İrpin Köprüsü, olası Rus ilerleyişini engellemek için Ukrayna ordusu tarafından havaya uçuruldu. Sivillerin bölgeden tahliyesi nehir üzerine atılan tahtalarla sağlanıyor.