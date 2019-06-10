İşgal elçisi

İsrail’in, Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimler eliyle işgal altında tuttuğu bölgeleri ilhak etmesine ‘yeşil ışık’ yakan ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’a Filistin yönetiminden çok sert tepki geldi. Filistin hükümeti sözcüsü İbrahim Milhim, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın, İsrail’in Batı Şeria’nın bir kısmını ilhaka hakkı bulunduğu yönündeki açıklamalarının, onun “Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi” olduğunu teyit ettiğini bildirdi. Büyükelçi Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, “Mevcut şartlar altında İsrail’in, hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullanmıştı.

SALDIRGAN POLİTİKALARIN DEVAMI

Milhim, Friedman’ın açıklamalarının, uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırgan politikalarıyla paralellik gösterdiğini, İsrail’in yayılmacı arzuları ve dış politikasını henüz siyasi olgunluğa ulaşmamış bir grubun eline teslim eden süper gücün (ABD) skandalını yansıttığını belirtti.

SÖMÜRGECİ ZİHNİYETİN GÖSTERGESİ

Geçen yıl ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’a hediye edilen ve Mescid-i Aksa’nın olduğu alana Süleyman Mabedi’nin inşa edildiğini gösteren Kudüs fotoğrafı tepkilere neden olmuştu.

Filistinli gruplar da, Friedman’ın açıklamalarına tepki gösterdi ve bunun “ABD’nin sömürgeci zihniyetini” yansıttığı değerlendirmesinde bulundu. Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Hamas Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Başkanı Basim Naim, “Friedman’ın açıklamaları kabul edilemez, bu, radikal yönetimin (ABD) sömürgeci zihniyetini yansıtıyor.” ifadesini kullandı. Naim, söz konusu adımın bölgenin istikrarına ve uluslararası meşruiyete darbe indireceğini kaydetti.

RADİKAL YAHUDİ YERLEŞİMCİ

İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Davud Şihab de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD’li Büyükelçi’nin, sömürge ve yerleşim birimi politikalarını uygulayan radikal bir Yahudi yerleşimci olduğunu ifade etti. Şihab, kolonyal genişleme döneminin geçmişte kaldığını, bu konudaki arzuların yok olmaya mahkum olduğunu belirtti.

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İSRAİL TARAFTARI

Uluslararası camianın yasa dışı kabul ettiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail’in ilhakı planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail’e yakınlığı ile dikkati çekiyor. Yahudi asıllı Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump’ın İsrail’e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria’ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına destek vermişti.

Aksa tehdit altında

Öte yandan İsrail polisinin eşlik ettiği 200’den fazla fanatik Yahudi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 200’den fazla fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya girdi. Gruplar halinde Harem-i Şerif’in avlusunda dolaşan fanatik Yahudiler, daha sonra Mescid-i Aksa’dan ayrıldı. geçen hafta da yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı basmış, işgal güçleri de gaz bombası ve biber gazıyla Aksa’da bulunan Müslümanları hedef almıştı. Fanatik Yahudilerin Aksa’ya yönelik baskınlarının, ABD’de Trump yönetiminin işbaşına gelmesiyle birlikte artış göstermesi dikkat çekiyor.