Dünya İşgal elçisi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

İşgal elçisi

ABD’nin Yahudi asıllı İsrail Büyükelçisi David Friedman, İsrail’in Batı Şeria’nın bir kısmını ilhaka hakkı olduğunu savundu. Skandal sözlere Filistin yönetiminden tepki geldi. Hükümeti Sözcüsü İbrahim Milhim, Friedman’ı, “Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi” olarak niteledi. İslami Cihad Hareketi de elçinin radikal bir Yahudi yerleşimci olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binyamin Netanyahu (Ortada) ve David Friedman (Sağda)
Binyamin Netanyahu (Ortada) ve David Friedman (Sağda)

İsrail’in, Batı Şeria’da yasa dışı yerleşimler eliyle işgal altında tuttuğu bölgeleri ilhak etmesine ‘yeşil ışık’ yakan ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’a Filistin yönetiminden çok sert tepki geldi. Filistin hükümeti sözcüsü İbrahim Milhim, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın, İsrail’in Batı Şeria’nın bir kısmını ilhaka hakkı bulunduğu yönündeki açıklamalarının, onun “Yahudi yerleşim birimlerinin elçisi” olduğunu teyit ettiğini bildirdi. Büyükelçi Friedman, New York Times gazetesine verdiği mülakatta, “Mevcut şartlar altında İsrail’in, hepsi olmasa da Batı Şeria’nın bazı kısımlarını elinde tutmaya hakkı olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullanmıştı.

SALDIRGAN POLİTİKALARIN DEVAMI

Milhim, Friedman’ın açıklamalarının, uluslararası meşruiyeti ihlal ettiğini, İsrail’in Filistin halkına yönelik saldırgan politikalarıyla paralellik gösterdiğini, İsrail’in yayılmacı arzuları ve dış politikasını henüz siyasi olgunluğa ulaşmamış bir grubun eline teslim eden süper gücün (ABD) skandalını yansıttığını belirtti.

SÖMÜRGECİ ZİHNİYETİN GÖSTERGESİ

Geçen yıl ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’a hediye edilen ve Mescid-i Aksa’nın olduğu alana Süleyman Mabedi’nin inşa edildiğini gösteren Kudüs fotoğrafı tepkilere neden olmuştu.

Filistinli gruplar da, Friedman’ın açıklamalarına tepki gösterdi ve bunun “ABD’nin sömürgeci zihniyetini” yansıttığı değerlendirmesinde bulundu. Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yapan Hamas Uluslararası İlişkiler Konseyi (UİK) Başkanı Basim Naim, “Friedman’ın açıklamaları kabul edilemez, bu, radikal yönetimin (ABD) sömürgeci zihniyetini yansıtıyor.” ifadesini kullandı. Naim, söz konusu adımın bölgenin istikrarına ve uluslararası meşruiyete darbe indireceğini kaydetti.

RADİKAL YAHUDİ YERLEŞİMCİ

İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Davud Şihab de Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD’li Büyükelçi’nin, sömürge ve yerleşim birimi politikalarını uygulayan radikal bir Yahudi yerleşimci olduğunu ifade etti. Şihab, kolonyal genişleme döneminin geçmişte kaldığını, bu konudaki arzuların yok olmaya mahkum olduğunu belirtti.

REKLAM

İSRAİL TARAFTARI

Uluslararası camianın yasa dışı kabul ettiği Batı Şeria’daki Yahudi yerleşim birimlerini İsrail’in ilhakı planına açıkça destek olacağını ortaya koyan Friedman, İsrail’e yakınlığı ile dikkati çekiyor. Yahudi asıllı Friedman, seçim kampanyası boyunca ABD Başkanı Donald Trump’a İsrail konusunda danışmanlık yapmıştı. Trump’ın İsrail’e büyükelçi olarak atadığı Friedman, Batı Şeria’ya yeni Yahudi yerleşim birimleri inşa edilmesi ve ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına destek vermişti.

  • Aksa tehdit altında
  • Öte yandan İsrail polisinin eşlik ettiği 200’den fazla fanatik Yahudi, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 200’den fazla fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Fas (El-Meğaribe) Kapısı’ndan Mescid-i Aksa’ya girdi. Gruplar halinde Harem-i Şerif’in avlusunda dolaşan fanatik Yahudiler, daha sonra Mescid-i Aksa’dan ayrıldı. geçen hafta da yüzlerce fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı basmış, işgal güçleri de gaz bombası ve biber gazıyla Aksa’da bulunan Müslümanları hedef almıştı. Fanatik Yahudilerin Aksa’ya yönelik baskınlarının, ABD’de Trump yönetiminin işbaşına gelmesiyle birlikte artış göstermesi dikkat çekiyor.

İran: Batı'nın politikaları zarardan başka sonuç doğurmadı
DÜNYA
İran: Batı'nın politikaları zarardan başka sonuç doğurmadı
Kazakistanda seçimi Tokayev kazandı

Kazakistan'da seçimi Tokayev kazandı

Tokayev, seçimlerde yüzde 70,13 oy alarak Cumhurbaşkanı oldu.
Şehidin kanı yerde kalmadı

Şehidin kanı yerde kalmadı

​TSK, bugünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristleri ateş altına aldı.
3 kişi hayatını kaybetti

3 kişi
hayatını kaybetti

Başkentte kuvvetli sağanak etkili oldu.
Bayram tatilinin <br>acı bilançosu

Bayram tatilinin
acı bilançosu

Trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.
Suriye'de saldırı:<br>1 şehit 5 yaralı

Suriye'de saldırı:
1 şehit 5 yaralı

​PKK-PYD'li teröristler TSK gözlem noktasına saldırdı.
Talihsizliklerinizi<br> iyi biliriz

Talihsizliklerinizi
iyi biliriz

Bakan Soylu'dan Koç'un açıklamalarına yanıt.
Tutuklandı

Tutuklandı

Beşiktaş'taki kazanın şüphelilerinden biriydi.
Pendik Sahili'ne<br>'ölü at' vurdu

Pendik Sahili'ne
'ölü at' vurdu

Kıyıya vuran atın görüntüsü yürekleri sızlattı.

Hukuki süreç başladı

Hukuki süreç başladı

Soylu'ya havalimanı çıkışında 'akıllı ol' demişti.
Son gülen <br>Hasan Ali oldu

Son gülen
Hasan Ali oldu

Fransızlar önce alay etti sonra pişman oldu.
Kuyumcudan<br>sahte altın

Kuyumcudan
sahte altın

Polis iki mağazada da gerçek altın bulamadı.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

​Yıldırım, seçimlerin ardından atacakları yeni adımları açıkladı.
Yeni rekor kırıldı

Yeni rekor kırıldı

​Antalya Valisi sosyal medyada duyurdu.
Mecliste<br>'askerlik' mesaisi

Mecliste
'askerlik' mesaisi

​Yeni sistemle ilgili değişiklikler Salı günü görüşülecek.
Fransa'da<br>sahte et alarmı

Fransa'da
sahte et alarmı

​Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirdiler.
Fabrikadaki yangına<br>2 tutuklama

Fabrikadaki yangına
2 tutuklama

​4 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.