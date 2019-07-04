İşgal tüneli temeli sarstı

HEYELAN VE ÇATLAKLAR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’teki Silvan Mahallesi’ndeki düzenelerce ev, İsrail’in yasa dışı tünel projesi nedeniyle yıkılma riskiyle karşı karşıya. Silvan Bilgilendirme Merkezi, mahalledeki tünez kazma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, Silvan’ın çeşitli bölgelerinde, özellikle de ana yol üzerinde büyük heyelan ve çatlakların oluştuğunu bildirdi.

EVLER YAŞANMAZ HALDE

Merkez’den yayınlanan açıklamada, 8 yıllık Kedem yerleşim projesinin parçası olarak yapılan tünel kazı çalışmalarının bölgeye zarar verdiği uyarısı yapıldı. İsrail’e bağlı Doğu Kudüs Belediyesi de, 80’den fazla evin zarar gördüğünü 5 evin ise “içinde yaşamak için tehlikeli” olarak sınıflandırıldığını açıkladı. İşgalci yönetim, yasa dışı inşa ettiği tünele “Hacı Tüneli” adını verdi.