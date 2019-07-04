Dünya İşgal tüneli temeli sarstı
ORTADOĞU

İşgal tüneli temeli sarstı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakını meşrulaştırma amacı taşıyan yasa dışı tünel, Filistinlilerin evlerini yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Belediye, 80’den fazla evin kazılar nedeniyle zarar gördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tünel nedeniyle Filistinlilere ait 80 ev tehlike altında.
Tünel nedeniyle Filistinlilere ait 80 ev tehlike altında.

HEYELAN VE ÇATLAKLAR

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’teki Silvan Mahallesi’ndeki düzenelerce ev, İsrail’in yasa dışı tünel projesi nedeniyle yıkılma riskiyle karşı karşıya. Silvan Bilgilendirme Merkezi, mahalledeki tünez kazma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle, Silvan’ın çeşitli bölgelerinde, özellikle de ana yol üzerinde büyük heyelan ve çatlakların oluştuğunu bildirdi.

EVLER YAŞANMAZ HALDE

Merkez’den yayınlanan açıklamada, 8 yıllık Kedem yerleşim projesinin parçası olarak yapılan tünel kazı çalışmalarının bölgeye zarar verdiği uyarısı yapıldı. İsrail’e bağlı Doğu Kudüs Belediyesi de, 80’den fazla evin zarar gördüğünü 5 evin ise “içinde yaşamak için tehlikeli” olarak sınıflandırıldığını açıkladı. İşgalci yönetim, yasa dışı inşa ettiği tünele “Hacı Tüneli” adını verdi.

  • İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu’ndan Harem-i Şerif’in Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan tünelin açılışına ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve Orta Doğu Temsilcisi Jason Greenblatt de katılmıştı.

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