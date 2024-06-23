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İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 9 bin 345'e yükseldi.

13:14 - 23/06/2024 Pazar
AA
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)
İşgalci İsrail güçleri (Foto: Arşiv)

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Cenin, Nablus, Ramallah, Kalkilya, Eriha ve Tubas kentlerine baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda biri çocuk, biri lise öğrencisi 20 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 345'e ulaştığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 552 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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