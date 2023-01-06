İşgalci İsrail bir çocuğu başından vurdu

İsrail askerleri, Batı Şeria'da bir çocuğu gerçek mermiyle başından vurdu.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Eriha'nın güney girişindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, baskın sırasında çıkan olaylarda bir çocuğun İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu gerçek mermiyle başından ağır şekilde yaralandığı ve ameliyata alınmak üzere Ramallah'taki Filistin Medical Kompleks'e kaldırıldığı ifade edildi. Yaralanan çocuğun kimliği ve yaşı açıklanmadı.

İsrail güçlerinin, baskında yaralı çocuğun babasını gözaltına aldığı ifade edildi.

DÜNYA İşgalci İsrail Filistinli bir çocuğu şehit etti