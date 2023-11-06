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İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da ateş açtıkları araçtaki Filistinlileri şehit etti

Terör devleti İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da işgal güçlerinin bir araca açtıkları ateş sonucu üç Filistinliyi şehit ettikleri bildirildi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Filistin Sağlık Bakanlığı, bir kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.

Semih Bozkuş
18:09 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Batı Şeria'da üç Filistinli şehit oldu (Arşiv)

Batı Şeria'da üç Filistinli şehit oldu (Arşiv)

Terör devleti İsrail üç Filistinliyi şehit etti.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde bir araca ateş açarak üç Filistinliyi öldürdüğü, bir kişiyi de ağır yaraladığı bildirdi.

Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail Özel Kuvvetlerinin Tulkerem kentinde bir araca ateş açtığını belirtti.

Araçta bulunanların vurulduğunu aktaran görgü tanıkları, söz konusu kişilerin sağlık durumlarına ilişkin ise bilgi vermedi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tulkerem'deki saldırıda 3 Filistinlinin öldüğü, bir kişinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin kimlikleri hakkında bilgi verilmezken, saldırıya ilişkin İsrail ordusundan da henüz açıklama yapılmadı.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 158 Filistinli yaşamını yitirdi.

Doğu Kudüs'teki bıçaklı saldırıda yaralanan İsrail polisi öldü

Öte yandan bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te düzenlenen bıçaklı saldırıda ağır yaralanan Elisheva Rose Ida Lubin isimli İsrailli kadın polisin öldüğü bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, ABD vatandaşı olan Lubin'in 2021'de İsrail'e yerleştiği ve 2022'de İsrail polisine katıldığı kaydedildi.

Doğu Kudüs’ün Sahira Kapısı yakınında bu sabah bıçaklı saldırı düzenlendiği ve biri ağır olmak üzere 2 İsrail polisinin yaralandığı kaydedilmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren ve 16 yaşında olduğu kaydedilen Filistinli ise İsrail polisince vurularak öldürülmüştü.


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#batı şeria
#Doğu Kudüs
#israil
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