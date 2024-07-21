İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da iki ABD vatandaşı ile bir Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus şehrine bağlı Kasra beldesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan iki ABD vatandaşının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA da aynı olayda bir Filistinlinin "taş ve sopalarla saldırıya uğradığını" kaydederek, Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin kırsal bölgedeki kişilere yabancı vatandaşlar dahil saldırdığını aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin 400 kişi yaralandı.