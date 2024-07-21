|
Dünya

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da iki ABD vatandaşı ile bir Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında iki ABD vatandaşı ile bir Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

16:25 - 21/07/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus şehrine bağlı Kasra beldesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına uğrayan iki ABD vatandaşının hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Filistin haber ajansı WAFA da aynı olayda bir Filistinlinin "taş ve sopalarla saldırıya uğradığını" kaydederek, Filistinlilerin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin kırsal bölgedeki kişilere yabancı vatandaşlar dahil saldırdığını aktardı.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 578 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 5 bin 400 kişi yaralandı.




#batı şeria
#Filistin
#israil
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Karatay Üniversitesi (KTO) Ücretleri 2024: Güncel Bilgiler ve Burslu Fiyatları