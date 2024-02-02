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Dünya

İşgalci İsrail güçlerinden Batı Şeria'da gece baskını

Terör devleti İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği gece baskınlarında 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

11:38 - 2/02/2024 Cuma
AA
Arşiv
Arşiv

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri gece boyunca, Kalkilya, Cenin, Nablus, Eriha, Tubas ve El Halil kentlerine baskın düzenledi.

Kalkilya kentinin doğusundaki Baka el-Hatab köyünde evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, baskınlar sırasında evlerdeki eşyalara zarar verdi ve 11 kişiyi gözaltına aldı.

Azzun beldesine düzenlediği baskında bir kişiyi gözaltına alan İsrail güçleri, Hacce Köyü'ne de baskın düzenledi.

Cenin kentine düzenlenen baskınlarda da 3 Filistinli gözaltına alındı. Söz konusu baskınlarda buldozer ve insansız hava araçları kullanıldı.

Nablus kentinin güneyindeki Saviye beldesinde de Filistinli bir kişiye ait araç, bölge yakınlarındaki Yahudi yerleşimciler tarafından ateşe verildi.

Otomatik silahlarla Saviye beldesine giren Yahudi yerleşimciler ayrıca bölge halkının evlerine saldırdı.

Eriha kenti de gece boyunca İsrail askerlerinin baskınına maruz kaldı. Tubas kentinin güneyindeki Vadi el-Faria bölgesine askeri araçlarla giren İsrail güçleri, bölgedeki bir evi abluka altına aldı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine de İsrail işgal güçlerinin baskınları gece boyunca devam etti. Ebu Dacan bölgesinde yoğunlaşan İsrail askerleri, Filistinli tutuklu Hamid el-Kavasime'nin evinde aramalar yaptı, ev sakinlerini darbetti.



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#Batı Şeria
#Filistin
#İsrail
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