İşgalci İsrail güçlerinden Batı Şeria'da gece baskını

tvnet'te Nedret Ersanel'in moderatörlüğünde ekranlara gelen Akıl Odası programında yine gündemin nabzı tutuldu. Prof. Dr. Erhan Çağrı ve Yazar ve Gazeteci Avni Özgürel ile programın konukları arasında yer alan Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün çok çarpıcı değerlendirmelerle Hindistan, İran ve İsrail denklemini ele aldı. Değerlendirmelerinde Hindistan'ın Hindu faşizmi çerçevesinde yükselen siyasetine vurgu yapan Öğün, Yeni Delhi yönetiminin Orta Doğu'daki her olayda İran'a ve İsrail'e verdiği desteğe değindi. Pakistan'ın, İran-Pakistan geriliminde Tahran'ın; İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları karşısında Tel Aviv'in yanında yer aldığına dikkati çeken Öğün, "Gözlerimizin önünde öyle bir denklem kuruluyor ki; Hindistan, İran ve İsrail. Diyeceksiniz ki İsrail-İran zıtlaşıyorlar, kan davalılar falan. Bunlar hiç önemli değil. Hindistan öyle yükselen bir güç ki hem İsrail hem de İran'ı yutar." dedi.