İşgalci İsrail'den Cenin’e takviye

Siyonist İsrail tankları ve zırhlı araçları Cenin Mülteci Kampı çevresinde konuşlanmaya devam ettiği ve takviye birliklerin geldiği görüntülendi. İşgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırıların 56. gününde Filistinli Wafa haber ajansı, mülteci kampında tank ateşi duyulduğunu ve katil İsrail güçlerinin El-Cabriyat bölgesinde hareket ettiğinin görüldüğünü bildirdi. İşgalcilerin savaş uçakları Cenin şehrinin üzerinde uçarken İsrail araçlarına su tankları eşlik etti. Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar işgalcilerin son takviyesi ile ilgili yaptığı açıklamada, en az 21 bin kişinin veya nüfusun dörtte birinin kamptan edildiğini vurguladı. Yaklaşık 8 bin ticari işletmenin kapatıldığını ve tüm mahallelerin zorla dışarı atıldığını ifade etti.