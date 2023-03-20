İşgalci İsrail'den haddini aşan karar: Ramazan ayında Filistinlilere skandal kısıtlama

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan 12 ila 55 yaşlarındaki Filistinli erkeklerin ramazan ayında cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya girmesini yasakladı.

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) sözcülüğünden yapılan açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'da ibadet edebilmesine ilişkin şartların belirlendiği aktarıldı.

İsrail'den haddini aşan karar

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinli kadınlar, 12 yaş altı çocuklar ve 56 yaş üstü Filistinli erkeklerin, Mescid-i Aksa'da cuma günleri ibadet etmek için işgal altındaki Doğu Kudüs'e izin olmaksızın gelebileceği belirtildi. 45-55 yaş arası Filistinli erkeklerin ise Mescid-i Aksa'ya ibadet etmeye gelebilmek için özel izin alması şartı getirildi.

Yakınlarını görmek isteyen Filistinlilere izin şartı

Aynı şekilde, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs ya da İsrail'deki birinci dereceden akrabalarını "güvenlik izni almaları durumunda" ziyaret edebileceği paylaşıldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerden 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkeklerin pazardan perşembeye kadar Kudüs'ü ziyaret edebileceği duyuruldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in inşa ettiği güvenlik duvarının ötesindeki işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa gibi kutsal mekanlara gitmek ve İsrail içindeki akrabalarını ziyaret etmek için özel izne ihtiyaç duyuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'dan çıkmak için Filistinlilerin, güvenlik duvarı boyunca yer alan 23 kontrol noktasından birini kullanması gerekiyor.

Yılbaşından bu yana 88 Filistinli şehit edildi

İsrail, ramazan ayının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gerilimin artmasından endişe ediyor.