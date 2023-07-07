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Dünya

İşgalci İsrail'den kamikaze drone alçaklığı

İşgalci İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği son saldırılarda küçük mühimmatlar taşıyan kamikaze dronelar kullandığı bildirildi.

17:49 . 7/07/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na 3 Temmuz'da başlattığı 2 gün süren saldırılarında "SPIKE FireFly" tipi en modern kamikaze dronelar kullandı.

Batı Şeria'da "ilk defa" kamikaze drone kullanan İsrail ordusu, sokaklarda veya binaların içinde "sessiz uçuş" özelliğine sahip bu dronelar sayesinde hedefleri uzaktan "hatasız" imha etti.

Savunma Bakanlığının, İsrail merkezli RAFAEL firması tarafından üretilen SPIKE FireFly tipi droneları 2020 yılında sipariş ettiği ancak gecikmeli olarak geçen yıl İsrail komandolarına teslimine başlandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 3 Temmuz'da Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren saldırılarında 4'ü çocuk 12 Filistinli ölmüş, 20'si ağır yaklaşık 120 Filistinli yaralanmıştı.

Mülteci kampından çekilen İsrail ordusu, bir askerinin öldüğünü açıklamıştı.



#batı şeria
#Cenin
#israil
1 saat önce
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