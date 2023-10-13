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Dünya

İşgalciler Batı Şeria'da 11 Filistinliyi katletti

İşgalci İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 11 Filistinli hayatını kaybetti.

19:43 . 13/10/2023 Cuma
AA
İşgalcilerin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da katlettiği Filistinli sayısı 46'ya yükseldi.

İşgalcilerin 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da katlettiği Filistinli sayısı 46'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilerle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesi sonucu Tulkerem, Nablus, Tubas, El Halil ve Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 11 Filistinlinin katledildiği belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da işgalci güçlerin müdahalesinde 73'ü gerçek, 16'sı plastik mermiyle olmak üzere aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu toplam 239 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

Batı Şeria'daki birçok şehirde işgalciler Gazze Şeridi'ne destek için gösteri düzenleyen Filistinlilere, gerçek, plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.


#Filistin
#Batı Şeria
#işgalci İsrail
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