İşgalciler Batı Şeria'da 11 Filistinliyi katletti

İşgalci İsrail Gazze'de kadın çocuk demeden yüzlerce sivili hava bombardımanı ile katlederken Türkiye'de 260 şubesi olduğu belirtilen McDonald's, İsrail ordusuna her gün ücretsiz dört bin öğün verdiklerini duyurdu. Skandal karara tepkiler çığ gibi büyüyünce McDonald's İsrail şubesinin internet sitesi ve Instagram sayfası erişime kapatıldı.