İşgalciler Şeyh Kemal Hatib'i gözaltına aldı

Gazze ve Kudüs başta olmak üzere günlerdir bölge halkına şiddet uygulayan işgalci İsrail güçleri, düzenlediği hava saldırılarında 127 kişiyi şehit etti.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar vahşete sessiz kalırken, İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye saldırıların süreceğini açıkladı.

Şeyh Hatib gözaltına alındı

TRT'de yer alan habere göre, Gazze ve Kudüs dışında da hukuk tanımaz girişimlerini sürdüren İsrail güçleri, Nasıra kentinde düzenlediği operasyonla 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatib'i gözaltına alındı.

Geçmiş dönemde de birçok kez gözaltına alınan Hatib, günler önce Filistinliler başta olmak üzere tüm Müslümanları sokağa çağırmıştı.

Hatib, İsrail'in Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını "terör örgütü" ilan ederek yasaklamasının ardından, İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesinde kurulan Özgürlükler Komisyonu'nun da başkanlığını üstlenmişti.

REKLAM

OYNAT 09:03 Gazze'de yaşayan Assar: Arap ülkeleri ya İsrail'i savunuyor ya da susuyor İşgalci İsrail'in Kudüs ve Gazze'deki saldırıları artarken, dünyadan izole edilen Gazze'de yaşayan Mustafa Assar yenisafak.com 'dan Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik ve Editör Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. Havadan ve karadan saldırı altında olduklarını söyleyen Assar, Arap ülkelerinin İsrail'den yana taraf aldıklarını ya da sustuklarını belireterek 'Türkiye'nin yaptıklarını asla unutmayacağız. Ülkemizi sonuna kadar koruyacağız. Bizim için dua edin. Her an bombardıman yapılıyor. Az önce yakınlarımıza füze düştü. Onlardan değil yakınlarımı kaybetmekten korkuyorum' diye konuştu.









BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

DÜNYA Netanyahu: Gazze'ye saldırılar devam edecek