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Dünya İşgalciler Şeyh Kemal Hatibi gözaltına aldı
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İşgalciler Şeyh Kemal Hatib'i gözaltına aldı

İsrail işgal kuvvetleri, Nasıra kentinde düzenlediği operasyonla 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatib'i gözaltına alındı.

Haber Merkezi Diğer
İşgalciler Şeyh Kemal Hatibi gözaltına aldı
Şeyh Kemal Hatib

Gazze ve Kudüs başta olmak üzere günlerdir bölge halkına şiddet uygulayan işgalci İsrail güçleri, düzenlediği hava saldırılarında 127 kişiyi şehit etti.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlar vahşete sessiz kalırken, İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye saldırıların süreceğini açıkladı.

Şeyh Hatib gözaltına alındı

TRT'de yer alan habere göre, Gazze ve Kudüs dışında da hukuk tanımaz girişimlerini sürdüren İsrail güçleri, Nasıra kentinde düzenlediği operasyonla 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal Hatib'i gözaltına alındı.

Geçmiş dönemde de birçok kez gözaltına alınan Hatib, günler önce Filistinliler başta olmak üzere tüm Müslümanları sokağa çağırmıştı.

Hatib, İsrail'in Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını "terör örgütü" ilan ederek yasaklamasının ardından, İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesinde kurulan Özgürlükler Komisyonu'nun da başkanlığını üstlenmişti.

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