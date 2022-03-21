İşgalde 26'ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede

Tüm dünyanın endişe ve merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 26'ıncı gününde devam ediyor.

Rusya ilerleyişini yavaşlatırken, iki ülkenin diplomatları masada çıkış yolu arıyor. Öte yandan, Rus ordusu kaybettiği askerlerin yerine yenilerini getirmeye çalışıyor.

Gözler ise bugün yenisi yapılacak müzakere görüşmelerinden çıkacak kararda.

AA

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.12: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'daki mülteciler için 35 milyon dolar bağış toplayan Amerikalı aktör Ashton Kutcher ve eşi Ukrayna asıllı ABD'li aktris Mila Kunis'e teşekkür etti.

EKONOMİ Fransa'dan Rusya'ya bir yaptırım daha: Merkez Bankası’nın 22 milyar euro tutarındaki varlığını dondurdu

DÜNYA Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerinin devam edeceği tarih belli oldu