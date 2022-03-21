Dünya İşgalde 26ncı gün Barış umudu bugünkü müzakerede
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İşgalde 26'ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları 26'ncı gününe girdi. İki ülke arasındaki müzakereler bugün de devam edecek. Cephe hattında ilerleyişini yavaşlatan Rus ordusu, hem müzakerelerden çıkacak sonucu hem de yeni asker sevkiyatını bekliyor. İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalde 26ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede
İşgalde 26'ncı gün

Tüm dünyanın endişe ve merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 26'ıncı gününde devam ediyor.

Rusya ilerleyişini yavaşlatırken, iki ülkenin diplomatları masada çıkış yolu arıyor. Öte yandan, Rus ordusu kaybettiği askerlerin yerine yenilerini getirmeye çalışıyor.

Gözler ise bugün yenisi yapılacak müzakere görüşmelerinden çıkacak kararda.

AA

İşte Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...

00.12: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'daki mülteciler için 35 milyon dolar bağış toplayan Amerikalı aktör Ashton Kutcher ve eşi Ukrayna asıllı ABD'li aktris Mila Kunis'e teşekkür etti.

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İşgalde 26ncı gün: Barış umudu bugünkü müzakerede

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Ömer Çelik'ten hastanedeki darp iddialarına ilişkin paylaşım.

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