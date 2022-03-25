İşgalde bir ay geride kaldı: Bin sivil öldü milyonlar yerinden oldu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde bir ay geride kalırken, savaş 44 milyon nüfuslu Ukrayna’yı derinden sarstı. Blittzkrieg (yıldırım harekatı) parolasıyla işgale başlayan ve hızlı bir şekilde Kiev’i ele geçirmeyi hedefleyen Rusya istediği sonuca ulaşamadı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşamadığı, Kiev şehrini kuşatamadığı ve Ukrayna’nın sol yakası üzerinde kontrol kurmayı başaramadığı belirtildi. Bunun yanı sıra Rus güçleri Ukrayna’nın kıyı şeridinin büyük bir bölümünde ve ülkenin kuzey sınırlarında kısmî ilerleme kaydetti.

RUSLAR KİEV’İ DÜŞÜREMEDİ

İşgalin ilk günlerinde üç cephede birden başlatılan operasyonla hızla Kiev’e yönelen Rus birlikleri, umduğu sonuca ulaşamadı ve büyük bir direnişle karşılaştı. Rus güçleri, Ukrayna’nın doğusundan başlatılan operasyon sonucu ayrılıkçıların olduğu Donbas bölgesinin büyük bir kısmında kontrolü sağladı. Donbas’ın güneyinde liman şehri Mariupol’ü abluka altına alan Rus ordusu, yasa dışı ilhak ettiği Kırım’ın kara bağlantısı olan Herson’da da kontrolü sağladı. Kuzey sınırlarında yoğun çatışmalar sürerken Çernihiv ve Harkiv kentlerinde belli başlı kasabalar dışında ilerleme kaydedemedi.

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10 MİLYON KİŞİ YERİNDEN OLDU

Savaşın en acı yüzüyle yine siviller yüzleşti. Birinci ay geride kalırken, 3,6 milyon Ukraynalı, hayatta kalmak için ülkelerini terk etti. En fazla mülteciyi ağırlayan ülke 2,2 milyon kişi ile Polonya olurken, Romanya 563 bin, Moldova 374 bin, Macaristan 330 bin, Slovakya ise 260 bin kişiye kapılarını açtı. Yine BM’nin paylaştığı verilere göre, Ukrayna’da savaşın başından itibaren 10 milyondan fazla insan evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM), paylaştığı son veriler ışığında 78’i çocuk olmak üzere 977 kişinin öldüğünü ve 105’i çocuk 1557 kişinin yaralandığını açıkladı. Ukrayna kaynakları ise 128’i çocuk 3360 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bunun yanı sıra Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın askeri kaybının 15 bin 800’ü aştığını duyurdu. NATO ise toplamda 15 bin Rus askerinin Ukrayna güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu.

NÜKLEER ENDİŞELER

Rusya’nın işgalin henüz başlarında Çernobil ve Avrupa’nın en büyüğü olan Zaporijya’daki nükleer santralleri ele geçirmesi olası bir nükleer felaket paniğine neden oldu. Zaporijya’daki santralın ele geçirilmesinden önce yaşanan çatışmalar nedeniyle santralda yangın çıkması endişeye yol açtı. Yangın kontrol altına alınsa da, santraldaki veri akışının kesilmesi nedeniyle endişeler devam ediyor.

KENTLERDE BÜYÜK YIKIM

BM verilerine göre, Ukrayna’daki toplam altyapı hasarı ve bilanço 100 milyar doları aştı. Yıkım en fazla Mariupol’de görünürken, şehir bir ay öncesine oranla tanınamaz hale geldi. Başkent Kiev’de ise birçok bina kullanılamaz durumda. Şehir kalabalığı, yerini Rus zırhlılarının geçişini önlemek amacıyla konulan demir barikatlara ve kum torbalarına bıraktı.

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