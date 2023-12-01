İşgalin kareleri

Yahudi yazar Ariella Azoulay tarafından kaleme alınan ‘Filistin’den İsrail’e: Yıkım ve Devlet Oluşumunun Fotoğrafik Kaydı, 1947-1950’ isimli eserde Nekbe ile zirveye ulaşan İsrail zulmü siyah beyaz kareler ile bugüne taşındı. Siyonist milislerin gasp ettikleri yerlere sprey boyayla İbranice, “Bir Yahudi dükkânı, bir Yahudi evi’” yazmaları, Filistinli çocuklara kuş yemler gibi ekmek atmalarını gösteren kareler yer alıyor. Onlarca yıldır sürgün hayatı yaşayan milyonlarca Filistinli için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan “Nekbe”, Yahudi yazarların eserlerine de yansıdı. Ariella Azoulay tarafından çekilen ve ardından kitaplaştırılan fotoğraflarda zulüm tüm hatlarıyla gösteriliyor.

İtalya’da geçen ay düzenlenen Roma Film Festivali’nde çok seyredilen televizyon dizisi “Mare Fuori” ekibi ile kırmızı halıdan geçerken, üzerinde Filistin bayrağı bulunan ve “Soykırımı durdurun”, “Gazze’de bombardımanı durdurdun”, “Terörü durdurun” gibi ifadelerin yazılı olduğu atkı açarak dikkati çeken Antonio De Matteo, “Sessiz kalamazdım” dedi. Filistin konusuna merakının küçük yaşlarda babasıyla katıldığı Roma’daki “Filistin’e destek” gösterisinde başladığını söyleyen De Matteo, 2007’de Filistin’e gittiğini anlattı. Çıkan kargaşada İsrail ordusunun gaz bombası ve plastik müdahalelerine maruz kaldığını söyleyen De Matteo, “O günden bu yana da bu davayı hiç bırakmadım. Uluslararası düzeyde bir şekilde en azından bir ses vermek istedim ve (Roma Film Festivali) o vesileyle bu atkıyı oraya götürüp açtım.” ifadelerini kullandı. De Matteo, “Burada insani bir durum var. Yaşananlar alçakçaydı, utanç vericiydi ve İtalya’da bu, pek duyulmadı. Ben o azın bir parçası olmak istemiyorum.” dedi.