|
Dünya

İşgalin kareleri

Yahudi yazar Ariella Azoulay tarafından kaleme alınan eserdeki siyah beyaz kareler, Filistin’deki işgalin kanıtları olarak dikkati çekiyor. 1947-1950 yıllarına ait fotoğraflarda Yahudi askerlerin, Filistinli erkekleri tel örgülere mahkum etmesi, çocuklara ekmek atmaları, kadınları sürgüne yollayıp evlerini işgal etmeleri gibi birçok zulüm anı gözler önüne seriliyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 00:52 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Yahudi yazar Ariella Azoulay tarafından kaleme alınan ‘Filistin’den İsrail’e: Yıkım ve Devlet Oluşumunun Fotoğrafik Kaydı, 1947-1950’ isimli eserde Nekbe ile zirveye ulaşan İsrail zulmü siyah beyaz kareler ile bugüne taşındı. Siyonist milislerin gasp ettikleri yerlere sprey boyayla İbranice, “Bir Yahudi dükkânı, bir Yahudi evi’” yazmaları, Filistinli çocuklara kuş yemler gibi ekmek atmalarını gösteren kareler yer alıyor. Onlarca yıldır sürgün hayatı yaşayan milyonlarca Filistinli için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan “Nekbe”, Yahudi yazarların eserlerine de yansıdı. Ariella Azoulay tarafından çekilen ve ardından kitaplaştırılan fotoğraflarda zulüm tüm hatlarıyla gösteriliyor.

Sessiz kalamazdım

İtalya’da geçen ay düzenlenen Roma Film Festivali’nde çok seyredilen televizyon dizisi “Mare Fuori” ekibi ile kırmızı halıdan geçerken, üzerinde Filistin bayrağı bulunan ve “Soykırımı durdurun”, “Gazze’de bombardımanı durdurdun”, “Terörü durdurun” gibi ifadelerin yazılı olduğu atkı açarak dikkati çeken Antonio De Matteo, “Sessiz kalamazdım” dedi. Filistin konusuna merakının küçük yaşlarda babasıyla katıldığı Roma’daki “Filistin’e destek” gösterisinde başladığını söyleyen De Matteo, 2007’de Filistin’e gittiğini anlattı. Çıkan kargaşada İsrail ordusunun gaz bombası ve plastik müdahalelerine maruz kaldığını söyleyen De Matteo, “O günden bu yana da bu davayı hiç bırakmadım. Uluslararası düzeyde bir şekilde en azından bir ses vermek istedim ve (Roma Film Festivali) o vesileyle bu atkıyı oraya götürüp açtım.” ifadelerini kullandı. De Matteo, “Burada insani bir durum var. Yaşananlar alçakçaydı, utanç vericiydi ve İtalya’da bu, pek duyulmadı. Ben o azın bir parçası olmak istemiyorum.” dedi.

Gazze için söyleyecek

Müzisyen Haluk Levent, İsrail’in saldırıları karşısında Gazze’ye destekte bulunmak üzere konser verecek. Sanatçı, 17 Aralık’ta Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacak. Gazze Belediye Başkanı ile görüştüğünü aktaran Levent, konserden elde edilecek gelirin Gazze’de yaralı çocukların tedavisinde kullanılacağını belirtti. Haluk Levent, konsere ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Para bir yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma! Haydi gelin.” diyerek müzikseverleri desteğe çağırdı. Konserin biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu.


Kudüs'te silahlı saldırı: 3 İsrailli öldü 3 kişi ağır yaralandı
Kudüs'te silahlı saldırı: 3 İsrailli öldü 3 kişi ağır yaralandı

Batı Kudüs'te düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsraillinin öldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi. İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik saldırı gerçekleşti. Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerine çok sayıda birlik gönderildiğini bildirdi. Saldırıyı düzenlediği ifade edilen işgal altındaki Doğu Kudüs sakini iki Filistinlinin ise izindeki silahlı iki asker ve bir silahlı sivil tarafından öldürüldüğü belirtildi. İsrail polisi, saldırganların olay yerine M-16 tipinde bir otomatik tüfek, bir tabancayla geldiğini ve arabalarında dolu şarjörler bulunduğunu aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Batı Kudüs'ün girişindeki işlek bir otobüs durağı çevresinde silahlı çatışma sesleri geldiği ve insanların kaçıştığı görüldü.


#İsrail
#Filistin
#Tarih
15 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli zam tablosu güncel zam tablosu değişti! Kasım ayı enflasyon beklentisi...