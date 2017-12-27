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İşkence devleti

BM Genel Kurulu’nda, ABD’yle birlikte şamar yiyen İsrail, sokakta Filistinlilere saldırmaya başladı. İktidar partisi Likud’un milletvekili Oren Hazan, Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü basarak kadınlara “Oğlunuzu ya da kocanızı canlı göremeyeceksiniz” diye tehdit etti. İsrail polisi gözaltında tuttuğu Ahed Temimi’ye de işkence yapıyor.

Haber MerkeziYeni Şafak
İsrail'in eşkıya vekili Oren Hazan Filistinlileri taşıyan otobüsü bastı.
İsrail'in eşkıya vekili Oren Hazan Filistinlileri taşıyan otobüsü bastı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının ardından üçüncü İntifada korkusu yaşayan işgalci İsrail yönetimi, psikolojik baskılarla Filistinlilerin direnişini kırmaya çalışıyor. Son olarak İsrail hapishanesinde tutuklu yakınlarını ziyarete giden Filistinlilerin otobüsüne binen İsrailli milletvekili Oren Hazan, tutuklu yakınlarına sözlü saldırıda bulundu. Tutuklulara hakaretler yağdıran Hazan’a, Hamas tepki gösterdi. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ise, tutuklu Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısının bugün İsrail Parlamentosu Knesset’te oylamaya sunulacağını bildirdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı da ırkçı bir karikatürle Arap dünyasına seslendi.

HAKARETLER YAĞDIRDI

İsrail’deki Likud Partisi milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü kameralar eşliğinde basarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu. Yerel basına yansıyan görüntülerde Hazan’ın otobüs içinde tutuklulardan birinin annesine yönelerek kadının ve ziyaret etmek istediği oğlunun ismini sorduğu yer aldı. Kadının, sorusunu cevaplamaması üzerine Hazan’ın Filistinli annenin oğluna “Oğlun bir köpek” diyerek hakaret ettiği, annenin ise milletvekiline karşılık verdiği duyuluyor. Filistinli kadının cesareti üzerinde şaşkına dönen Hazan’ın, “Sizi umursamıyoruz ve eğer güzel konuşmaktan anlamıyorsanız güçten anlayacaksınız." tehdidini savurduğu görülüyor. Hazan’ın kışkırtmalarına yüreklilikle cevap veren kadın, “İster milletvekili ol ister Netanyahu ol. Bizim çocuklarımız sizin hepinizden daha üstün.” ifadelerini kullanıyor. Kendisinden, “kibar konuşmasını” isteyen bir başka kadına Hazan’ın, “O kadın oğlunu, öldürmek ve nefret etmek için yetiştirmiş. Onun gibiler için kibar olmayacağım.” şeklinde küstahça cevap verdiği belirtiliyor. Hakaretlerle yetinmeyen Hazan, tehditlerine "Böyle devam ederseniz eşlerinizi ve çocuklarınızı göremezsiniz." sözleriyle devam ediyor.

“BARBARLIK”

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, Hazan’ın yaptıklarına tepki göstererek, “Knesset milletvekilinin yaptıkları eşkiyalıktır. Barbarlıktır.” ifadelerini kullandı. Kasım, açıklamasında “Knesset üyesinin, tutuklu ailelerine saldırısı işgalcilerin ve liderlerinin, davranışlarındaki sadizmin bir göstergesi” ifadelerine yer verdi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden yapılan açıklamada da, “Ailelerin, cezaevlerindeki yakınlarını hiçbir müdahaleye maruz kalmadan güven içinde ziyaret etme hakkı vardır.” denildi.

Hazan’ın, İslam’ın kutsal mabedlerini hedef alan skandal fotoğrafları bulunuyor.

ABD’Yİ ÖRNEK ALDI

Trump’ın Kudüs kararı sonrası sokaklara dökülen Filistinlilerle baş edemeyen İsrail yönetimi, tutuklu Filistinlilere idam cezası getirilmesini öngören yasa tasarısını Çarşamba günü oylamaya sunmaya hazırlanıyor. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, tasarının Çarşamba günü İsrail Parlamentosu Knesset’te ilk tur oylamaya sunulacağını duyurdu. Bu tür bir kanunun ABD kanunlarında da olduğunu söyleyen Liberman, “İsrail’in dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir.” dedi. Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor. Trump’ın Kudüs kararına karşı sokaklara dökülen Filistinlilere orantısız güç uygulayan İsrail askerleri, yüzlerce kişiyi gözaltına aldı.

Ahed’e işkence

Filistin direnişinin simgelerinden biri haline gelen Ahed Tamimi’nin bir haftadan fazladır tutulduğu hapishanede kıyafetlerini değiştirmesine bile izin verilmediği ortaya çıktı. Gözaltı süresi 4 gün daha uzatılan Tamimi’nin avukatı Gabi Laski, mahkumların dirençlerini kırmak için İsrail askerlerinin türlü psikolojik işkencelere başvurduğunu kaydetti.

İşgale ağaçlı direniş

İsrail’in Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerine karşı Tarım İş Komiteleri Birliği Doğu Kudüs’e fidan dikme kararı aldı. Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararından sonra İsrail İskan Bakanlığı toplamda 14 bin ev inşa edilmesini öngören yerleşim tasarısını kabul etmişti.

  • İsrail: 10 ülke sırada bekliyor
  • İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD’nin Küdüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv’deki büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması kararı almasının ardından, büyükelçiliklerini taşımayı düşünen ‘en az 10 ülke ile daha iletişim halinde’ olduklarını söyledi. Hotovely, ülkelerin isimleri konusunda ayrıntı vermedi ancak İsrail radyosu, bu ülkeler arasında Filipinler, Honduras ve Romanya’nın olduğunu belirtti.

Cuneydi tekrar yargılanacak

Çok sayıda işgalci İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta Kudüs direnişinin sembolü haline gelen 14 yaşındaki Fevzi El-Cuneydi’nin 2 gün önce serbest bırakılmasına savcılığın yaptığı itiraz İsrail Ofer Mahkemesi tarafından kabul edildi. 20 gündür gözaltında olan Cuneydi tekrar bugün hakim karşısına çıkacak.

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