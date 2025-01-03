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İskoçya'da son sekiz senede yüzlerce bebek uyuşturucu bağımlısı olarak doğdu

İskoçya'da son sekiz senede yüzlerce bebek uyuşturucu bağımlısı olarak doğdu

20:173/01/2025, Cuma
AA
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İskoçya'da 2017 yılından bu yana 1501 bebeğin uyuşturucu bağımlısı olarak dünyaya geldi ve bu bebeklerde kontrol edilemeyen titreme gibi rahatsızlıklar tespit edildi.
İskoçya'da 2017 yılından bu yana 1501 bebeğin uyuşturucu bağımlısı olarak dünyaya geldi ve bu bebeklerde kontrol edilemeyen titreme gibi rahatsızlıklar tespit edildi.

İskoçya'da hazırlanan rapor ülkedeki korkunç uyuşturucu batağını ortaya çıkardı. İskoçya Liberal Demokrat Partisi'nin hazırladığı "Yenidoğan Yoksunluk Sendromu (NAS)" raporunda, 2017'den bu yana ülkede 1501 bebeğin, anneleri yasal veya yasa dışı kullanması nedeniyle madde bağımlısı olarak doğduğu belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olarak doğan bebeklerde kontrol edilemeyen titreme, hiperaktivite, ciltte kızarıklıklar ve tiz sesli ağlama görüldüğü de raporda yer aldı.

İskoçya Liberal Demokrat Partisi, 2017'den bu yana ülkede 1501 bebeğin, anneleri yasal veya yasa dışı kullanması nedeniyle
madde bağımlısı
olarak doğduğunu açıkladı.
İskoçya Liberal Demokrat Partisi
, bilgi alma özgürlüğü kapsamında edindiği istatistiklere dayanarak madde bağımlısı olarak doğan bebeklerde ortaya çıkan "
Yenidoğan Yoksunluk Sendromu (NAS)
" konusunda rapor hazırladı.

1501 bebek NAS ile doğdu

Rapora göre 2017'den bu yana 1501 bebek
NAS
ile doğarken, sebep olarak
hamilelik
sırasında annelerin kullandığı yasal ya da yasa dışı
uyuşturucu
lar gösterildi.

Başkent Edinburgh'u da içine alan Lothian bölgesinde 774 bebek bağımlı olarak dünyaya gelirken, Glasgow ve Clyde bölgesinde 221, Aberdeen'in içinde yer aldığı Grampian bölgesinde ise 209 bebek uyuşturucu bağımlısı olarak doğdu.

Bebeklerde kontrol edilemeyen titreme görüldü

Uyuşturucu bağımlısı olarak doğan bebeklerde
kontrol edilemeyen titreme
,
hiperaktivite
,
ciltte kızarıklıklar
ve
tiz sesli ağlama
görüldüğü de raporda yer aldı.
Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan
İskoçya Liberal Demokrat Partisi Lideri Alex Cole-Hamilton
, "
Bir bebek için uyuşturucuya bağımlı olarak hayata başlamaktan daha kötüsü olamaz.
" ifadesini kullandı.

Hükümete 'uyuşturucuyla mücadele' eleştirisi

Cole-Hamilton, İskoçya hükümetinin uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda başarısız olduğunu vurgulayarak, eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'un alkol ve uyuşturucu bağımlılığı servislerine uygulanan bütçe kesintisini eleştirdi.

Sturgeon'un 2014-2023 arası başbakanlık yaptığı dönemde bu servislerin bütçesini keserek kapanmasına veya hizmet veremez hale gelmesine neden olduğunu kaydeden Cole-Hamilton, "
Başbakan John Swinney'in sunduğu yeni bütçe ise aynı hataları yapma riski taşıyor.
" değerlendirmesinde bulundu.

Cole-Hamilton, İskoçya hükümetine bağımlılıkla mücadele hizmetlerine daha fazla destek vermesi çağrısında bulundu.




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