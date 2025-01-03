İskoçya'da son sekiz senede yüzlerce bebek uyuşturucu bağımlısı olarak doğdu

Sturgeon'un 2014-2023 arası başbakanlık yaptığı dönemde bu servislerin bütçesini keserek kapanmasına veya hizmet veremez hale gelmesine neden olduğunu kaydeden Cole-Hamilton, "

Başbakan John Swinney'in sunduğu yeni bütçe ise aynı hataları yapma riski taşıyor.