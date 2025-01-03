İskoçya'da son sekiz senede yüzlerce bebek uyuşturucu bağımlısı olarak doğdu

İskoçya'da hazırlanan rapor ülkedeki korkunç uyuşturucu batağını ortaya çıkardı. İskoçya Liberal Demokrat Partisi'nin hazırladığı "Yenidoğan Yoksunluk Sendromu (NAS)" raporunda, 2017'den bu yana ülkede 1501 bebeğin, anneleri yasal veya yasa dışı kullanması nedeniyle madde bağımlısı olarak doğduğu belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olarak doğan bebeklerde kontrol edilemeyen titreme, hiperaktivite, ciltte kızarıklıklar ve tiz sesli ağlama görüldüğü de raporda yer aldı.
1501 bebek NAS ile doğdu
Başkent Edinburgh'u da içine alan Lothian bölgesinde 774 bebek bağımlı olarak dünyaya gelirken, Glasgow ve Clyde bölgesinde 221, Aberdeen'in içinde yer aldığı Grampian bölgesinde ise 209 bebek uyuşturucu bağımlısı olarak doğdu.
Bebeklerde kontrol edilemeyen titreme görüldü
Hükümete 'uyuşturucuyla mücadele' eleştirisi
Cole-Hamilton, İskoçya hükümetinin uyuşturucuyla mücadele ve uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda başarısız olduğunu vurgulayarak, eski İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon'un alkol ve uyuşturucu bağımlılığı servislerine uygulanan bütçe kesintisini eleştirdi.
Cole-Hamilton, İskoçya hükümetine bağımlılıkla mücadele hizmetlerine daha fazla destek vermesi çağrısında bulundu.