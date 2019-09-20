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İslam’ı niye güzel gösteriyorsunuz

ABD’deki Kuzey Carolina ve Duke üniversitelerinin “İslam’ın olumlu yanlarını öne çıkardıkları” için Trump yönetimi tarafından fon kesintisiyle tehdit edildiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Donald Trump
Donald Trump

ABD'de Donald Trump yönetiminin, iki üniversiteyi “İslam'ın olumlu yanlarını fazlasıyla öne çıkardıkları” için fon kesintisiyle tehdit ettiği ortaya çıktı.

Amerikan Associated Press'in haberine göre, Kuzey Carolina ve Duke üniversitelerinin ortaklaşa yürüttüğü Orta Doğu çalışmaları programına sağlanan fonun kötüye kullanıldığını iddia eden Trump yönetimi, programda ideolojik önceliklerin ve İslam'ın olumlu yanlarının fazlasıyla öne çıkarıldığını ileri sürdü. ABD Eğitim Bakanlığı, üniversitelere mektup göndererek programın 22 Eylül'e kadar değiştirilmesi gerektiğini aksi takdirde 235 bin dolarlık yardımın kesileceğini tebliğ etti.

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