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Dünya

İspanya'dan İsrail'in Gazze'deki katliamına kınama

İspanya, terör devleti İsrail'in Gazze'de hastaneye düzenlediği saldırıyı 'katliam' olarak nitelendirerek kınadı.

Semih Bozkuş
01:59 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İspanya, Gazze'deki katliamı kınadı.

İspanya, Gazze'deki katliamı kınadı.

İspanya, İsrail'in Gazze'deki hastane katliamını kınadı.

İspanya, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısını kınadı ve "katliam" olarak nitelendirdi.

İspanya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'deki el-Ehli Hastanesinde yaşanan korkunç katliamı kınıyoruz. Masum sivil kurbanlarla dayanışma içindeyiz. Uluslararası insani hukuka saygı duyulmalı." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiği bildirilmişti.


İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırıları 11'inci gününde: Her 5 dakikada bir Filistinli ölüyor!

Hamas-İsrail savaşında 10 gün geride kaldı. İsrail’in Gazze’deki operasyonlarında sivil can kaybı artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara harekâtına hazırlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise yarın İsrail’e gideceği açıklandı. İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Bu savaş uzun ve bedeli ağır olacak ama kazanacağız." dedi. İran'dan ise 'Hizbullah saldırı yapabilir' denildi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times İsrail'in ABD'den talebini yazdı, WSJ ise ABD'nin İsrail planını deşifre etti. Ayrıca Hamas ilk kez İsrailli esir bir kadının görüntülerini yayınladı. İşte savaşın 11. gününde dakika dakika yaşanan sıcak gelişmeler...


#gazze
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