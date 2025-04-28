İsrail ordusunun Gazze'den rehin aldığı 11 Filistinlinin serbest bırakıldığı aktarıldı. Serbest bırakılan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak sağlık kontrolü için Han Yunus'un doğusundaki Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.





Bin 747 Filistinli hala zulüm görüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1747 Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.







