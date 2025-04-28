Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Terör Devleti İsrail 11 Filistinli esiri serbest bıraktı

Terör Devleti İsrail 11 Filistinli esiri serbest bıraktı

11:1228/04/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

İşgalci İsrail, ordusunun Gazze Şeridi'nden rehin aldığı 11 Filistinlinin serbest bırakıldığı açıkladı fakat bin 747 Filistinli hala zulüm görmeye devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze'den rehin aldığı 11 Filistinlinin serbest bırakıldığı aktarıldı. Serbest bırakılan Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan alınarak sağlık kontrolü için Han Yunus'un doğusundaki Gazze Avrupa Hastanesi'ne götürüldüğü kaydedildi.


Bin 747 Filistinli hala zulüm görüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde Gazze Şeridi'nden alıkonulan 1747 Filistinlinin tutulduğu tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun Gazze'den alıkoyduğu ve sonrasında serbest bırakılan birçok Filistinlinin, psikolojik ve bedensel işkenceye maruz kaldığı görülmüştü.



#Filistinli
#gazze
#israil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. Naci Görür'den Elazığ depremi yorumu: Bu bölge çok yüklendi