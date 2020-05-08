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Dünya İsrail ABD ordusunun Sinadan çekilmesini istemiyor
ORTADOĞU

İsrail ABD ordusunun Sina'dan çekilmesini istemiyor

İsrail, ABD'nin Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki Uluslararası Barış Gücü'nden çekilmeyi planladığı yönündeki haberler üzerine, ABD'nin bu bölgedeki varlığının önemine vurgu yaptı.

Haber Merkezi AA
ABD askerleri 1982 yılından bu yana Sina'ya konuşlanmış durumda.
ABD askerleri 1982 yılından bu yana Sina'ya konuşlanmış durumda.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Wall Street Journal gazetesinin ABD'nin Sina Yarımadası'ndaki Uluslararası Barış Gücü'ndeki asker sayısını düşürme planı olduğu yönündeki haberine ilişkin Tel Aviv radyosuna yaptığı açıklamada, Amerikan askerlerinin Sina'daki önemine dikkati çekti.

ABD'nin Sina'daki varlığının "bölgenin güvenliği ve barışın sürdürülebilmesi" için önem taşıdığını vurgulayan Steinitz, söz konusu meseleyi ABD'li yetkililerle görüşeceklerini ifade etti.

ABD ASKER VARLIĞINI DÜŞÜRMEYİ AMAÇLIYOR

Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, ABD'nin Sina Yarımadası'nda bulunan Uluslararası Barış Gücü'ndeki askeri varlığını düşürmeyi planladığı belirtilmiş ancak sebebine ilişkin ayrıntı verilmemişti.

12 ÜLKEDEN BARIŞ GÜCÜ VAR

İsrail ile Mısır arasında 1979'da imzalanan Camp David Barış Anlaşması'nın ardından, 1982'de Sina Yarımadası'na ABD başta olmak üzere 12 ülkeden oluşan bir Uluslararası Barış Gücü konuşlandırılmıştı.

Uluslararası Barış Gücü'nün açıklamasına göre, Sina'da 2020 itibarıyla 454'ü ABD'li olmak üzere bin 156 yabancı asker görev yapıyor.

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