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Dünya

İsrail askeri açtığı 'dost ateşi' ile bir başka İsrail askerini öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bir İsrail askeri, bir başka İsrail askerine yanlışlıkla ateş açtı. Dost ateşi sonucu ağır yaralanan askerin öldüğü belirtildi.

Semih Bozkuş
00:08 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bir İsrail askeri 'dost ateşi' sonucu öldü

Bir İsrail askeri 'dost ateşi' sonucu öldü

Terör devleti İsrail'in ordusunda açılan 'dost ateşi' bir askerin ölümüyle sonuçlandı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da bir İsrail askerinin "dost ateşiyle" öldüğü bildirildi.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında bir İsrail askeri, bir başka İsrail askerine yanlışlıkla ateş açtı.

Cuma günü meydana gelen olayda, dost ateşi sonucu ağır yaralanan askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin çatışması ve Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının ardından Batı Şeria'da baskı ve şiddetini artırmıştı.


Siyonizm'in güdümündeki Hollywood'dan terör devleti İsrail'e destek: Kesenin ağzını açan Disney işgalcilere para akıttı
Siyonizm'in güdümündeki Hollywood'dan terör devleti İsrail'e destek: Kesenin ağzını açan Disney işgalcilere para akıttı

ABD'deki Ermeni lobisine boyun eğerek 'Atatürk' dizisini yayından kaldıran Disney, Siyonist lobiye de diz çöktü. Hollywood'un 'eğlence sektörü'nün ünlü medya şirketi Disney de İsrail'in çıkarları doğrultusunda çalışan insani yardım kuruluşlarına 2 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu. Siyonist para babalarının güdümündeki Hollywood, Filistinlilere yönelik katliamlar gerçekleştiren İsrail'e desteğini açıkladı. ABD'nin 'eğlence sektörü' olarak adlandırılan Hollywood'da 700'den fazla oyuncu İsrail'e desteklerini dile getiren ve Hamas'ı kınayan bir açık mektubu imzaladı. Mektupta Hollywood oyuncuları, eğlence sektörünün liderlerine, terör örgütü olarak lanse ettikleri Hamas'a karşı güçlü bir şekilde seslerini yükseltmeleri çağrısında bulundu.


#dost ateşi
#gazze
#israil
#Batı Şeria
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