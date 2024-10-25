İsrail askerlerinden Gazze'de hastane baskını: Sağlık çalışanlarından haber alınamıyor

Kemal Advan Hastanesi (Foto: Arşiv)
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki zulmü devam ediyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarından bir kısmının, hastane avlusunda toplandığı ve iletişim kesildiği için bu kişilerin akıbetine dair bilgi alınamadığı kaydedildi.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki
Kemal Advan Hastanesi
'ne düzenlediği saldırı sonrası aralarında Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin de bulunduğu bazı sağlık çalışanlarından haber alınamadığı bildirildi.
Alıkonulan sağlık çalışanlarıyla iletişim kesildi
Alıkonulan sağlık çalışanlarıyla iletişim kesildi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, burada barınan erkeklerin üzerini soyduğu, bazılarını alıkoyduğu, sağlık çalışanlarını ise bir odada topladığı ifade edildi.
Başta
Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye
olmak üzere sağlık çalışanlarından bir kısmının,
hastane avlusu
nda toplandığı ve
iletişim kesildiği için
bu kişilerin akıbetine dair bilgi alınamadığı kaydedildi.
Uluslararası kurumlara çağrı
Uluslararası kurumlara çağrı
Açıklamada, uluslararası kurumlara "
hastanede aç, susuz ve ilaçsız kalan hastalar ile sağlık çalışanlarının korunması için derhal harekete geçme
" çağrısı yapıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı
Gazze
'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini belirtmişti.
İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı
Kemal Advan Hastanesi'
ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.
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