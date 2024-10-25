Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail askerlerinden Gazze'de hastane baskını: Sağlık çalışanlarından haber alınamıyor

İsrail askerlerinden Gazze'de hastane baskını: Sağlık çalışanlarından haber alınamıyor

19:4225/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
AA
Sonraki haber
Kemal Advan Hastanesi (Foto: Arşiv)
Kemal Advan Hastanesi (Foto: Arşiv)

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki zulmü devam ediyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarından bir kısmının, hastane avlusunda toplandığı ve iletişim kesildiği için bu kişilerin akıbetine dair bilgi alınamadığı kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki
Kemal Advan Hastanesi
'ne düzenlediği saldırı sonrası aralarında Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin de bulunduğu bazı sağlık çalışanlarından haber alınamadığı bildirildi.

Alıkonulan sağlık çalışanlarıyla iletişim kesildi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hastaneye baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, burada barınan erkeklerin üzerini soyduğu, bazılarını alıkoyduğu, sağlık çalışanlarını ise bir odada topladığı ifade edildi.

Başta
Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye
olmak üzere sağlık çalışanlarından bir kısmının,
hastane avlusu
nda toplandığı ve
iletişim kesildiği için
bu kişilerin akıbetine dair bilgi alınamadığı kaydedildi.

Uluslararası kurumlara çağrı

Açıklamada, uluslararası kurumlara "
hastanede aç, susuz ve ilaçsız kalan hastalar ile sağlık çalışanlarının korunması için derhal harekete geçme
" çağrısı yapıldı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
, gün içinde yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hedef aldığı
Gazze
'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini belirtmişti.
İsrail ordusu, gece saatlerinde hedef aldığı
Kemal Advan Hastanesi'
ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.

Kuzey Gazze tamamen hizmet dışı: Hastaneler kuşatma altında sivil savunma çaresiz

İsrail’in yoğun kuşatması altında kalan Gazze'nin kuzeyinde sağlık ve acil yardım hizmetleri durma noktasına geldi. Tüm hastanelerin kuşatma altında olduğunu belirten Filistin Sivil Savunması, "Artık hizmet veremiyoruz," açıklamasında bulundu. İsrail’in yoğun saldırı ve kuşatması altında kalan Gazze’nin kuzeyindeki durum giderek ağırlaşıyor. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, Gazze’nin kuzey valiliğinde artık hiçbir hizmet veremediklerini duyurdu. Endonezyalı, Al-Awda ve Kamal Adwan gibi kritik hastanelerin tamamen kuşatma altında olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgede kalan sivillerin acil insani yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Açıklama, Filistin Sivil Savunması’nın sosyal medya platformu X üzerinden geldi. Teşkilat, “Kuzey Gazze Şeridi'nin kuzey valiliğinde hizmet dışı kaldık,” diyerek, İsrail güçlerinin bölgede yoğun bir abluka uyguladığını ve işlerini yapmalarının imkânsız hale geldiğini vurguladı. Özellikle İsrail tanklarının bölgedeki tek itfaiye aracını hedef alıp imha ettiği, ayrıca İsrail uçaklarının Beyt Lahiya bölgesindeki Sivil Savunma çalışanlarına saldırı düzenlediği aktarıldı. Üç personelin bu saldırıda yaralandığı, yaralılarla iletişimin kesildiği ve akıbetlerinin bilinmediği bildirildi.


#Gazze
#israil
#Kemal Advan Hastanesi
#Baskın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur maaş zammı ile liste değişecek! 65 yaş, evde bakım, engelli maaşı, emekli taban maaş artışı...